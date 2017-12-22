分析：中国央行净投放减力财政支出接棒助跨年 明年政策仍稳字为先

作者 边竞

2017年12月14日，中国北京，中央商务区高楼。REUTERS/Jason Lee

路透上海12月22日 - 临近年末中国央行公开市场连二周净投放，但力度较上周明显减弱。资金面虽存结构供需矛盾但整体仍平稳，且财政集中投放将至，跨年难度应不大；而明年货币政策继续定调为稳健中性，加之进一步强调防风险重要性，央行流动性管理态度料不会有明显转变，“削峰填谷”仍是主基调。

分析人士指出，刚刚结束的中央经济工作会议虽然没有强调去杠杆，但在关于货币政策的表述中提到“管住货币供给总闸门”，这无疑基本锁死了来年政策的放松空间，除非经济基本面出现超预期调整。

他们还认为，考虑到经济持续增长动能不足，同时化解金融风险也需要适宜的货币环境，不宜一味收紧，明年应该也看不到上调基准利率等紧缩政策现身。不过若货币市场利率仍维持高位，央行仍有可能继续“随行就市”上调逆回购、MLF（中期借贷便利）等政策利率，时机或依旧会选择在美国升息之后。

上海一银行交易员称，“从10月底（启动）的63天逆回购央行就开始提前布局，这次给跨年（资金）的力度算不小了，感觉总量上不会有什么问题，剩下结构性的不平衡就留给市场自己消化了。”

中国央行稍早公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，临近年末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期等因素后仍将推高银行体系流动性总量，今日不开展公开市场操作。

央行公开市场周一至周四进行了5,500亿元人民币逆回购操作，包括七天、14天和28天三个品种，对冲3,500亿元逆回购到期后，逆回购口径净投放2,000亿元；若考虑MLF到期，当周全口径则为净投放130亿元，上周则为3,680亿元。

12月MLF到期总量3,750亿元，其中12月6日到期的1,880亿元如期续作且等额对冲。上周六（16日）到期的1,870亿元MLF因正逢周末，实际到期顺延至本周一（18日），央行上周四已进行了2,880亿元MLF提前布局。本周一央行又进行了3,000亿元逆回购操作，亦有对冲MLF到期影响的考量。

据路透统计，截至目前，央行通过14天、28天及63天逆回购已累计投放了1.25万亿元跨年资金。央行此前还预计，12月财政因素将净供给流动性超过1万亿元，明年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右。

中金公司固收团队指出，中央经济工作会议对2018年货币政策的定调是：稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长。相比2017年，本次有关“闸门”的说法从“调节好”转向“管住”，意味着未来货币政策难有放松的空间。

中金并认为，但在经济增长和通胀都不强的情况下，货币政策的传统工具也不会出现更进一步的收紧，即存贷款利率上调的可能性依然偏弱。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。会议明确将继续实施积极的财政政策，稳健的货币政策要保持中性，这也延续了上年的政策基调。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表（逆回购口径统计），可点选 tmsnrt.rs/2BYmUTC

**明年强调防风险，政策难有想象空间**

恒丰银行研究院宏观经济研究中心蔡浩、李海静指出，在中央经济工作会议中，2018年高质量发展被提到新的高度，而提高发展质量的关键，便是要降低宏观杠杆率、出清僵尸企业、完善结构调整等，这与今年以来去杠杆和严监管的宏观政策导向是基本一致的。可以预见，去杠杆和严监管仍将成为明年宏观经济政策的主要目标。

他们并表示，与此同时，去杠杆并未放在明年的重点工作中，或预示着节奏和力度有所缓和，而对防风险提出更高的要求，也隐有此意；预计明年货币政策的主基调仍将是稳健中性，此外经济下行压力不容小觑，实质性加息（存贷款基准利率调升）的可能性并不高。

兴业证券固收研究团队最新报告则认为，本次会议中防范化解重大风险被列在未来三年的“三大攻坚战”之首，金融防风险又是其中的重点。未来金融监管或将是中长期的政策主旋律，将会是一场持久战。而金融监管短期采取剧烈措施的概率相对较小，以避免造成处置风险的风险，更可能的态度是延长市场反应和适应时间。

蔡浩则预期，“考虑到明年美联储还有进一步升息空间，（中国）央行跟随小幅上调逆回购、MLF等政策利率的可能性依然存在。”

紧随美联储加息脚步，中国央行上周四全线上调逆回购、MLF、SLF等政策利率。数量管理上，为对冲缴税等因素影响，上周全口径（考虑MLF）净投放规模达3,680亿元。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购 （周一） 400 3,000

（周二） 800 1,000

（周三） 700 800

（周四） 800 700

（周五） 800 --

净投放（逆回购口径） 2,000

MLF(周一) 1,870 --

净投放（全口径） 130

(完)