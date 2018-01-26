《分析》定向降准落地中国央行转净回笼 节前资金无忧政策中性难改

作者 吕雯瑾

路透上海1月26日 - 随着普惠金融定向降准正式落地，中国央行公开市场本周即转为净回笼，再次凸显其维持中性货币政策基调的决心。尽管春节临近，但考虑到央行早已未雨绸缪建立“临时准备金动用安排(CRA)”，多重工具并用有望保障节前资金面稳定。

市场人士并称，银行间资金面本周在缴税影响消退后明显转暖，短期继续关注春节提现需求情况，“临时降准”应能提供有力支持，亦或已有银行启用CRA。长期而言，达沃斯论坛期间中国高层明确未来三年继续控制宏观经济杠杆率，货币政策料维持中性偏紧立场。

“春节前流动性预计无忧，临时降准、定向降准，加上MLF已提前续做均有利资金面。此外，随着债市杠杆进一步下降，资金利率中枢短期还有下行预期。”华南一银行金融市场部交易主管表示。

去年9月末宣布的普惠金融定向降准本周四(25日)正式全面实施。央行去年12月中旬曾预计，2018年初降准落地将释放长期流动性3,000亿元人民币左右。

公开市场操作方面，本周央行共进行了5,000亿元逆回购操作，对冲8,200亿元逆回购和1,070亿元MLF(中期借贷便利)到期后，单周净回笼4,270亿元，上周则净投放8,055亿元。具体来看，周二结束连八日净投放后，周三起公开市场转为单日净回笼，周四和周五并连两日暂停操作，央行今日公告明确指出，流动性总量处于较高水平。

考虑到定向降准实际新增释放的流动性规模有限，甚至可能还低于近期公开市场回笼的规模，不少市场人士推测，推高流动性总量的因素很可能包括临时降准落地。

“听说有银行申请的临时降准的钱已经放了；成本低，跨春节，还是很好的一个东西，预计符合条件的银行都还是会去申请的，”一城商行交易员称。

“25日以后，大行也都是敞开出钱的，临时降准应该是到位了，”上述交易主管也表示。

央行去年末决定建立“临时准备金动用安排”(CRM)，在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。]中国今年春节假期为2月15日至2月21日。

此外，中信证券固定收益研究团队的报告指出，1月外汇占款变动大概率将转正，会增加基础货币的投放，进而进一步改善国内流动性。1月以来美元大幅下挫和人民币兑美元的持续升值，将提升银行结售汇需求和资金流入热情。

中国去年12月末央行口径外汇占款减少363.19亿元人民币，为四个月来首降。人民币兑美元即期今年来则持续走升，受美国财长欢迎美元贬值言论提振，人民币本周加速升值，周四盘中更一度创下2015年8月11日汇改日以来的新高。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，可点选 tmsnrt.rs/2DyflAt

**去杠杆时间表更加明晰**

资金面如期转暖的同时，随着金融监管政策推进及高层官员公开表态，中国今年继续防范金融风险并控制杠杆率的政策主线及时间表愈发明晰，对货币环境宽松及政策松动不宜期待过高。

中央财经领导小组办公室主任刘鹤周三在2018年冬季达沃斯论坛上称，中国将争取用三年左右时间使宏观经济杠杆率得到有效控制，中国经济基本面长期向好的态势没有改变。近期要高度关注大国货币政策的外溢性，以及股市债市大宗商品市场的变化。

澳新银行中国市场经济学家曲天石在报告中指出，未来三年将继续去杠杆，这意味着中国的政策立场还会维持偏紧。中国央行将继续控制货币供应，广义货币(M2)增长率会维持在10%附近或更低，并更倾向于使用MLF等工具投放长期流动性而非全面降准。

国泰君安固定收益团队周四亦发布报告称，金融去杠杆的提法被稳定宏观杠杆、增强金融服务实体能力的表述替代更具合理性，预计从政策面来看，金融体系仍然总体偏紧，债市难有大机会。

法国外贸银行亚太区首席经济学家艾西亚(Alicia Garcia Herrero)则在最新报告中预计，为了应对去杠杆和美联储加息，中国今年有一定的利率上调风险，不过为了稳定增长，步伐应该会保持平缓。

中国央行副行长陈雨露稍早在接受人民日报专访时透露，根据央行初步测算，2017年三季度末中国总杠杆率比2016年末高出3.7个百分点，增幅比2012-2016年平均增幅低9.6个百分点，宏观杠杆率增幅趋缓。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购（周一） 900 1,100

（周二） 1,700 1,700

（周三） 1,700 2,200

（周四） 1,200 --

（周五） 2,700 --

MLF（周三） 1,070 --

净回笼 4,270

(完)