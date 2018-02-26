证券化所释放流动性会强化银行乐观情绪 需加强套利监管--人行工作论文

路透北京2月26日 - 中国央行周一发布署名徐瑞慧、黎宁的工作论文称，证券化所释放的流动性会强化银行的乐观情绪，当外部冲击引发信任危机时，投资者将资本撤出证券化市场，导致了资产证券化市场的衰退。

刊登在央行网站的工作论文并建议，监管部门应进一步加强对市场流动性需求波动的动态监测，调控监管套利空间，注重特定方式（如证券分级）可能催生的市场非理性行为，并加强对监管套利空间的管制。

“分析表明，投资者可能对相关资产信息不敏感，缺乏提升信息准确度的动机；银行的乐观情绪在一定程度上有利于增加银行利润，但过于乐观则会导致信息的准确性大幅降低，从而对银行利润造成负面影响；证券化所释放的流动性强化了银行的乐观情绪。”文章称。

文章指出，过度依赖历史信息形成对未来的预期、市场竞争或激进的扩张战略，以及快速增长的行业中的借款企业，都会导致银行较为乐观而放松贷款的标准，较少关注或忽略潜在的危险。

同时，银行的流动性需求助推了其资产证券化行为，而证券化在释放流动性、完善资本市场结构、改善资源配置的同时，也助长了银行的乐观情绪。

“资产证券化的双刃剑属性体现在：一方面它释放额外流动性，完善资本市场结构，改善资源配置；另一方面它导致市场参与者的非理性行为，放大了恐慌的可能性，使银行更容易出现流动性风险和融资危机。”文章称。

对于非同质的银行而言，乐观情绪模糊了银行间证券化产品的质量差异，导致银行和投资者共同忽视信息的重要性。当部分银行持有的信息较为不准确或流动性需求更高时，外部冲击会诱发投资者的“安全投资转移”行为，相关风险从受影响的金融机构进一步扩散。

文章建议，由于微观主体的非理性行为及主体间的相互影响，均有可能成为金融创新导致金融系统脆弱性的传导渠道。监管部门应进一步加强对市场流动性需求波动的动态监测，调控监管套利空间，注重特定方式（如证券分级）可能催生的市场非理性行为，并加强对监管套利空间的管制。（完）

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