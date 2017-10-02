综述：中国“延迟性”定向降准不改稳健货币政策取向 目的在支持实体经济

作者 李文科/宿泱韫

路透北京9月30日 - 中国央行将自明年起对普惠金融实施定向降准政策，最多可下调1.5个百分点；央行及市场解读称，此次定向降准并不改变稳健货币政策的总体取向，全面降准无望，其目的在于支持实体经济，而非金融市场。

此次定向降准进一步扩大原本通过定向降准考核的银行数量，相较而言似乎具有更强的“全面降准”意味，但定向降准的标准是执行普惠金融的力度，即真正需要资金的非银金融机构跟普惠金融似乎沾不上边，降准释放的资金不是为了解决，也无法解决市场的流动性结构矛盾。

“这似乎又是一次工具创新--以往的降准，多在一个星期内开始生效，而这一次央行不仅“定向”，而且有三个月的‘时滞’。总的来说，央行没觉得货币政策需要做多大的调整，央行认为要调整思路的是机构以及市场。”德国商业银行中国首席经济学家周浩指出。

在他看来，事实上，央行公开市场操作已经显示出不愿意放松流动性阀门的决心，尽管市场一直对于各类流动性工具的使用有诸多揣测，但实际状况却显示，央行认为市场的问题在于自身的杠杆，与其总量调控并没有直接的关系。

央行有关负责人解读指出，此次定向降准有助于促进金融资源向普惠金融倾斜，优化信贷结构，这属于一种结构性的政策，并建立了增加普惠金融领域贷款投放的正向激励机制，按现有数据测算，对普惠金融实施定向降准政策可覆盖全部大中型商业银行、约90%的城商行和约95%的非县域农商行。

交通银行金融研究中心首席金融分析师鄂永健指出，新的定向降准政策的结构性支持力度更大、针对性更强。未来在保持总体稳健中性的情况下，货币政策将更为注重差别化、定向、结构性的加以实施。

央行有关负责人称，定向降准政策释放的流动性也是符合总量调控要求的，银行体系流动性保持基本稳定。

在央行相关负责人看来，此次定向降准政策是根据国务院部署对原有定向降准政策的拓展和优化，以更好地引导金融机构发展普惠金融业务。一方面，原有定向降准的领域主要是小微企业和“三农”贷款，此次降准还将政策延伸到脱贫攻坚和“双创”等其他普惠金融领域贷款，政策外延更加完整和丰富。

另一方面，对普惠金融实施定向降准政策还对原有政策标准进行了优化，聚焦真小微、真普惠，指向单户授信500万元人民币以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款，以及农户生产经营、创业担保、建档立卡贫困人口、助学等贷款，政策精准性和有效性显着提高。

下一步，人民银行将继续实施稳健中性的货币政策，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长，为经济稳定增长和供给侧结构性改革营造良好的货币金融环境。

中国央行周六决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起实施。

**正向激励机制，属结构性政策**

鄂永健认为，此次定向降准分为两档，对于不同比例的普惠金融贷款占比予以不同的降准幅度，从而有利于促进和激励金融机构加大对该领域信贷支持。因此，新的定向降准政策的结构性支持力度更大、针对性更强。未来在保持总体稳健中性的情况下，货币政策将更为注重差别化、定向、结构性的加以实施。

而在周浩看来，央行给予了市场一个“延迟降准”，某种程度上算是给大家一个明确的信号--货币政策不能解决市场的结构性矛盾，央行仍然认为目前的货币政策的核心是“去杠杆”，尤其在经济基本面并无恶化的状况下，央行找不到全面“降准”的理由。

央行有关负责人称，对普惠金融实施定向降准政策保留原有两档考核标准的政策框架。第一档的标准基本适应绝大多数商业银行普惠金融领域贷款的实际投放情况，有助于鼓励其将信贷资源持续向普惠金融领域倾斜，而第二档优惠幅度更大，但这一档标准相对较高。

只有在普惠金融领域贷款投放较为突出的商业银行才能达到，但这有利于建立正向激励机制，也属定向降准政策题中应有之义。

“这一个骤然提高的门槛，意味着央行并未实质性认可市场高呼的‘降准之声’。”周浩称。

不过，一些商业银行还可以通过在今年后三个月中更多地将新增或盘活的信贷资源配置到普惠金融领域从而满足考核标准，一些商业银行还可能从第一档进阶到第二档，政策的正向激励作用将得以体现。

中国民生银行首席研究员温彬就指出，此次定向降准明确了过渡期，上述措施将从2018年起实施，给金融机构预留了达到标准的时间，使这项政策可以更好地落地并产生实效。

**积极信号，目的是支持实体经济**

此次普惠金融定向降准毫无疑问向资金面和债市等注入活力，但市场人士强调，在当前金融监管从严和去杠杆的大背景下，这一政策目的料在于支持实体经济，而非金融市场。

华创证券固定收益研究吉灵浩本周稍早表示，在目前金融监管从严，MPA考核体系更为健全的背景下，监管对商业银行资产配置结构的干预比过去更强有力，因此定向降准也会更加落到实处，也就是进入实体。

吉灵浩并强调，在目前银行体系流动性整体偏紧的背景下，小微企业由于经营情况更不稳定，它们的融资需求确实更容易被银行排挤，导致小微企业融资成本上升。这从另一个角度反映出目前央行货币政策力求做到有保有压，保证实体经济融资成本稳定也能够确保金融去杠杆的紮实推进。

不过中信证券明明固收研究团队此前对定向降准也表示，定向降准姗姗而来势必向资金面和债市注入一股鲜活动力，一方面补充流动性总量，有助于缓解流动性失衡的矛盾，平稳金融体系资金面水平，另一方面降低三农、小微企业融资成本。

央行周六还召开2017年第三季度例会认为，当前中国经济金融运行稳中向好，但面临的形势错综复杂。要实施好稳健中性的货币政策，优化融资结构和信贷结构，加强和完善风险管理，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

本周国务院常务会议称，在狠抓现有政策落实的同时，采取减税、定向降准等手段，激励金融机构进一步加大对小微企业的支持，将完善普惠金融体系，实施定向降准、并适当给予再贷款支持。（完）