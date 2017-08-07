中国央行称加强住房金融宏观审慎管理 做好房地产金融调控

路透北京8月7日 - 中国央行上周五晚间发布中国区域金融运行报告（2017）建议，加强住房金融宏观审慎管理，继续做好房地产金融调控，在支持居民合理自住购房同时，严格限制信贷流向投资投机性购房。

报告指出，2017年继续强化“因城施策”调控政策，全国房地产市场可能呈现“成交回落、价格平稳略降”的发展态势。但是房价上涨预期仍然存在：土地供应不足，部分城市甚至出现“面粉比面包贵”的情况；部分热点城市库存处于低位，短期内市场供应紧张；居民投资渠道有限且回报不高。

为此报告建议，建立健全房地产市场健康发展长效机制。明确近、中、远期城镇建设用地和土地供给规划，将城镇户籍人口与公益及建设用地指标挂钩，稳定预期。可探索建立和完善土地当量制度，通过交易在全国范围实现综合占补平衡，提高土地在全国范围内的集约利用。

积极完善中小城市发展基础，提高中小城市吸引力，并形成优势产业支撑、快速轨道交通连接、优质公共服务供给、包容性强、绿色低碳的城市网络，也有助于疏解特大城市非核心功能。

加强住房金融宏观审慎管理，继续做好房地产金融调控，在支持居民合理自住购房同时，严格限制信贷流向投资投机性购房。积极发展长期公共租赁住房，稳定和规范住房租赁关系。

2016年，全国房地产市场的结构分化特征较为明显。从市场发展格局看，三大都市圈和长江中游经济带等核心城市圈的集聚效应，吸引人才、资金持续流入，支撑当地房地产市场持续发展，一、二线热点城市市场份额持续上升。

但在供给不足、房价较高、调控政策趋严等背景下，需求开始向部分环核心城市圈的三四线城市外溢，带动了当地房地产市场的较快发展。与此同时，部分东北、西部地区部分二线城市和大部分三四线城市受到人口吸附能力不足、居民收入水平不高等制约，房地产库存依然较高。

中国今年6月房价一如预期呈现高位回落走势，70城新房价格指数同比涨幅连续第七个月收窄，其中调控政策执行严厉的一二线城市房价降温明显。

路透根据中国国家统计局公布数据测算，6月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升10.2%，连涨21个月，低于上月的10.4%。从环比看，6月上涨0.7%，连涨26个月，涨幅持平于前月。（完）