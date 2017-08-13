中国央行称明年起拟将部分银行发行的一年以内同业存单纳入MPA考核

路透上海8月13日 - 中国人民银行周五晚间发布2017年第二季中国货币政策执行报告指出，拟于明年一季度评估时起，将资产规模5,000亿元人民币以上的银行发行的一年以内同业存单纳入MPA（宏观审慎评估体系）同业负债占比指标进行考核。

这是央行首次公开介绍同业存单纳入MPA考核的时间表。央行网站刊登的该份报告指出，此举是为了更全面地反映金融机构对同业融资的依赖程度，引导金融机构做好流动性管理。

“做好将同业存单纳入MPA同业负债占比指标的准备工作，并在利率定价自律机制会议等场合披露相关考虑，为平稳实施留出充分的过渡期。”央行在报告中表示。

央行还指出，在对这些大型银行进行同业存单指标考核的同时，央行还将对其他银行继续进行监测，适时再提出适当要求。

为进一步完善宏观审慎政策框架，使之更有弹性、更加全面、更有效的发挥逆周期调节作用和防范系统性风险，央行对银行业金融机构引入了MPA，从去年起将差别准备金动态调整机制“升级”为MPA，从以往盯住狭义贷款转为对广义信贷实施宏观审慎管理，通过一整套评估指标，构建以逆周期调节为核心、依系统重要性程度差别考量的宏观审慎评估体系。（完）