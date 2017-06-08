中国央行称一季度非现金支付业务同比增逾两成 人民币跨境支付运行平稳

路透北京6月8日 - 中国央行周四称，2017年一季度全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量稳步增长。其中，一季度非现金支付业务333.71亿笔，金额928.63万亿元人民币，同比分别增长24.53%和4.54%。

央行网站公布的一季度支付体系运行总体情况并显示，2017年一季度人民币跨境支付系统运行平稳，处理业务25.98万笔，金额2.49万亿元。日均处理业务0.43万笔，金额407.40亿元。

在非现金支付工具中，票据业务保持下降趋势，电子商业汇票系统业务增长较快，银行卡的发卡量和交易量均持续增长，银行卡信贷规模继续扩大。

央行公布的数据显示，截至第一季度末，银行卡授信总额为9.85万亿元，环比增长7.87%；银行卡应偿信贷余额为4.27万亿元，环比增5.12%。银行卡卡均授信额度2.01万元，授信使用率43.32%。信用卡逾期半年未偿信贷总额604.70亿元，环比增长12.89%，占信用卡应偿信贷余额的1.50%，占比较上季度末略升。

同时，移动支付业务大增逾六成。第一季度，银行业金融机构共处理电子支付业务374.01亿笔，金额756.84万亿元。其中，网上支付业务112.97亿笔，金额658.78万亿元，同比微增；电话支付业务金额和笔数均降逾两成；移动支付业务93.04亿笔，金额60.65万亿元，同比分别增长65.71%和16.35%。

同期，非银行支付机构处理网络支付业务470.9亿笔，金额26.47万亿元，同比分别增长60.13%和42.47%。

此外，境内外币支付系统业务笔数有所下降。第一季度，境内外币支付系统处理业务44.95万笔，金额2,226.43亿美元（折合人民币约为1.54万亿元），笔数同比下降6.49%，金额同比增长4.56%；日均处理业务0.74万笔，金额36.50亿美元（折合人民币约为251.82亿元）。（完）

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