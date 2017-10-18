中国央行报告：监管部门将继续研究优化沪深港通制度安排 防范潜在风险

路透北京10月18日 - 中国央行最新发布的2017年人民币国际化报告中的专栏文章称，沪港通和深港通可拓宽香港市场人民币资金的投资渠道，促进人民币在两地之间的有序流动，有利于香港离岸人民币市场发展。

下一步，两地监管部门将密切合作，根据沪港通与深港通运行情况，继续研究优化相关制度安排，便利投资者投资活动，防范潜在业务风险。

以下为央行专栏《沪港通与深港通》全文：

一、开通背景

2014年4月，李克强总理在博鳌亚洲论坛2014年年会上宣布将建立沪港股票市场交易互联互通机制。2014年11月，沪港通正式上线运行，为内地和香港投资者开辟了新的投资通道。试点启动后，市场运行平稳有序，投资者反映积极，为我国资本市场进一步双向开放积累了成功经验。在此基础上，投资者期待不断推出扩展内地与香港资本市场联系的新举措。应市场要求，结合中国金融双向开放大局及支持香港繁荣稳定发展需要，有关部门开始研究推出深港通事宜。2016年全国“两会”期间，李克强总理在政府工作报告中明确提出适时启动深港通。2016年12月，深港通正式启动。

二、制度框架

沪港通和深港通遵循两地市场现行的交易结算法律法规和运行模式，主要制度安排保持一致：

一是交易结算活动遵守交易结算发生地市场的规定及业务规则。上市公司继续遵守上市地上市规则及其他相关规定。

二是中国证券登记结算公司、香港中央结算公司采取直连跨境结算方式。

三是投资范围限于两地监管机构和交易所协商确定的股票。

四是采取一定的额度监控和调控方式。不设总额度限制，保留每日额度调节，沪港通和深港通下北上资金（沪市通和深市通）每日额度各为130亿元人民币，沪港通和深港通下南下资金（包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通）每日额度各为105亿元人民币。双方可根据运营情况对投资额度进行调整。

五是继续实施合格投资者参与交易制度。

三、重要意义

深港通与沪港通构成了内地与香港股票市场互联互通的完整机制，是内地和香港股票市场双向开放、增强合作的重要举措，顺应了资本市场国际化发展趋势，既有利于促进香港金融市场的长期稳定、繁荣发展，巩固香港国际金融中心地位，又有利于丰富内地股票市场投资者结构，健全内地资本市场机制，推动资本市场多层次发展。

在沪港通和深港通渠道下，内地和香港投资者使用人民币投资对方市场股票，可拓宽香港市场人民币资金的投资渠道，促进人民币在两地之间的有序流动，有利于香港离岸人民币市场发展。

下一步，两地监管部门将密切合作，根据沪港通与深港通运行情况，继续研究优化相关制度安排，便利投资者投资活动，防范潜在业务风险。（完）

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