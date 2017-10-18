中国央行报告：人民币现钞境外流通规模不断扩大 境外调出现钞数量稳中趋减

路透北京10月18日 - 中国央行最新发布的2017年人民币国际化报告中的专栏文章称，随着人民币国际化持续发展，人民币现钞在境外流通的规模也不断扩大。受中国居民出境旅游消费热潮及海外人民币现钞市场渐趋成熟等因素影响，银行向境外调出人民币现钞数量稳中趋减，从境外调入人民币现钞规模增长迅速。

以下是央行人民币国际化报告（2017年）中“人民币跨境现钞调运业务”专栏全文：

随着人民币国际化持续发展，人民币现钞在境外流通的规模也不断扩大。人民银行根据境外人民币现钞供给和回流需求，统筹规划境外人民币现钞供应回流格局，积极促进人民币现钞有序地跨境流动。

目前，银行跨境调运人民币现钞业务有三种模式：境外代保管库调运、境外清算行调运和商业银行代理行调运。代保管库模式指境外人民币发行基金代保管库跨境调运，目前只有中银香港代保管库与人民银行深圳分库之间的调运业务。2016年，代保管库跨境调运人民币金额同比增长5.95%。清算行模式是指境外人民币业务清算行根据人民币业务清算协议承办人民币现钞跨境调运业务。目前，除香港清算行由代保管库办理跨境调运外，中国澳门、中国台湾、新加坡三地的清算行分别经由珠海、厦门和广州办理人民币现钞跨境调运。2016年，三地清算行跨境调运人民币金额同比增长21.13%。代理行模式主要用于我国与毗邻国家商业银行之间的跨境调运，是两国商业银行根据两国央行签订的本币结算协定建立代理行关系，并明确人民币现钞跨境调运事项。目前中蒙之间的人民币现钞跨境调运业务比较频繁，中越、中俄每年也有调运业务发生。2016年，代理行跨境调运人民币金额同比下降21.18%。

海外人民币现钞供应回流业务是指除以上三种模式覆盖之外的海外国家和地区商业银行，作为香港清算行的人民币业务参加行，在香港清算行办理人民币现钞提取缴存业务，香港清算行依托中银香港代保管库向其提供人民币现钞提存服务。2016年，有14家海外参加行在香港清算行办理了人民币现钞提存业务。

随着境外人民币清算行机制和人民币现钞调运、提存环境不断优化，一些国家和地区的人民币现钞业务从无到有，多种业务模式同时运行，业务渠道不断丰富。例如，俄罗斯同时有参加行在中国香港提存人民币现钞、代理行跨境调运，蒙古同时有代理行跨境调运、离岸市场购钞等业务。

近年来，银行向境外调出人民币现钞数量稳中趋减，从境外调入人民币现钞规模增长迅速。主要原因：一是随着中国经济发展、居民收入提高和出境旅游消费热潮，居民携带人民币现钞出境，在境外兑换当地货币并进行消费，导致境外人民币现钞规模持续增长，而人民币现钞在境外流通和贮藏功能有限，多数经兑换后又进入银行体系回流国内；二是随着海外人民币现钞市场渐趋成熟，部分离岸金融中心已形成集中收付的二级市场，也造成了我国银行跨境调出人民币现钞数量的减少。(完)

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