FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国央行报告：人民币正式加入SDR有利进一步改善国际货币体系
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年10月18日 / 早上7点44分 / 4 天内

中国央行报告：人民币正式加入SDR有利进一步改善国际货币体系

1 分钟阅读

路透上海10月18日 - 中国人民银行周二发布最新的2017年人民币国际化报告称，人民币正式加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，有助于改善以往单纯以发达国家货币作为储备货币的格局，增强SDR本身代表性和吸引力，有助于提高SDR的稳定性，并进一步改善国际货币体系。

以下为中国央行专栏“人民币正式加入SDR”全文：

自2016年10月1日起，人民币正式纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子，成为继美元、欧元、日元、英镑后的第五种货币，其中人民币权重为10.92%，位列第三。人民币加入SDR，体现了国际社会对于中国综合国力和改革开放成效，特别是人民币国际使用功能的认可，是人民币国际化的重要里程碑。

随着人民币储备货币地位逐渐被认可，越来越多的央行和货币当局把人民币作为其储备资产。2017年上半年，欧洲央行共增加等值5亿欧元的人民币外汇储备。新加坡、俄罗斯等60多个国家和地区将人民币纳入外汇储备。

人民币加入SDR意味着自20世纪80年代以来，第一次有新兴市场货币进入SDR货币篮子，这有助于改善以往单纯以发达国家货币作为储备货币的格局，增强SDR本身的代表性和吸引力。

此外，人民币加入SDR还有助于提高SDR的稳定性，提升它在国际货币体系中的地位，增强它作为国际储备货币的功能，这也会进一步改善国际货币体系。中国将以此为契机，进一步激发市场活力，释放改革红利，为促进全球经济增长、维护全球金融稳定、完善全球经济治理作出积极贡献。(完)

整理 张金栋; 审校 杨淑祯

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below