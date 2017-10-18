中国央行报告：保持人民币在全球货币体系中稳定地位 有序推进资本项目可兑换（更新版）

路透北京10月18日 - 中国人民银行发布2017年人民币国际化报告指出，中国将紮实推进人民币国际化，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位，央行下一步将继续有序推进人民币资本项目可兑换，提升跨境投资和交易的便利化，促进资源在全球有效配置，助力经济转型升级和稳定发展。

央行网站周三刊登报告全文指出，人民币国际使用范围将进一步扩大，使用渠道将进一步拓宽。下一步，人民银行将继续坚持汇率市场化改革方向，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，逐步增强汇率弹性。

“人民币兑美元双向浮动弹性显着增强，兑一篮子货币汇率在保持基本稳定的同时也显现出明显的双向波动态势，市场供求在人民币汇率决定中的作用进一步显现。”报告称。

报告展望，人民币支付货币功能将不断加强，投资货币功能将不断深化，储备货币功能将逐渐显现，与此同时双边合作将继续稳步开展。

2016年人民币资本项目可兑换继续稳步推进。目前人民币在七大类共40项资本项目交易中，已实现可兑换、基本可兑换、部分可兑换的项目共计37项，占全部交易项目的92.5%。

报告称，随着中国金融市场双向开放广度和深度的不断增强，金融基础设施进一步完善，境外主体参与中国金融市场将更加便利，人民币跨境金融交易有望持续增长。且随着人民币正式加入SDR货币篮子，人民币国际地位持续提升，人民币国际接受程度将不断提高，各国央行和货币当局持有人民币作为储备货币的意愿将逐步上升。

报告还称，双边货币合作将继续稳步开展，与相关中央银行或货币当局的合作将继续加强，双边本币互换机制和双边本币结算协定将进一步完善，双边货币合作将在便利两国贸易和投资、维护金融稳定方面继续发挥积极作用。

数据显示，2016年12月，人民币成为全球第六大支付货币,市场占有率为1.68%。2016年10月1日，人民币正式纳入国际货币基金组织特别提款权（SDR）货币篮子，这是人民币国际化的重要里程碑。

此外，人民币稳居中国跨境收付第二大货币。2016年，跨境人民币收付金额合计9.85万亿元人民币，占同期本外币跨境收付金额的比重为25.2%，人民币已连续六年成为中国第二大跨境收付货币。

中国人民银行副行长潘功胜周三在中国共产党19大期间表示，近段时间人民币汇率比较稳定，而且能够看到汇率是市场化推动的。央行已基本上退出常态化的市场干预，十九大后人民币汇率会有一个更稳定的基础。（完）

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