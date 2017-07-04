中国央行报告称把防控金融风险放到更加重要位置 下决心处置一批风险点

路透北京7月4日 - 中国人民银行日前发布“2017中国金融稳定报告”称，要实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理适度、基本稳定，为实体经济发展营造良好的货币金融环境；要把防控金融风险放到更加重要的位置，加强系统性风险监测与评估，下决心处置一批风险点。

央行网站周二刊登报告全文并指出，国内经济金融稳定运行的基础还不牢固，经济下行压力依然较大，区域和行业走势持续分化，挑战和风险不容低估。非金融企业杠杆率高企，商业银行不良贷款余额和不良率“双升”，一些地方政府变相举债存在隐患，热点城市高房价和部分三、四线城市高库存并存，金融产品创新无序发展等风险值得关注。

报告提出，要继续深化金融改革，完善金融机构公司治理，强化审慎合规经营理念，推动金融机构切实承担起风险管理责任。建立多层次资本市场体系，完善市场运行规则，健全市场化、法治化违约处置机制。

提高和改进监管能力，强化金融监管协调，统筹监管系统重要性金融机构，统筹监管金融控股公司和重要金融基础设施，统筹负责金融业综合统计，推动建立更为规范的资产管理产品标准规制，形成金融发展和监管强大合力，补齐监管短板，避免监管空白。

报告称，要完善存款保险制度功能，探索金融机构风险市场化处置机制，确保不发生系统性金融风险。（完）

欲览详情，请点击央行网站链接 here