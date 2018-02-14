中国央行称将保持货币政策稳健中性 把握好稳增长、去杠杆和防风险间平衡（更新版）

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路透北京2月14日 - 中国央行周三发布2017年四季度中国货币政策执行报告称，下一步将保持政策的连续性和稳定性，实施好稳健中性的货币政策；健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革，加大市场决定汇率的力度。

央行网站刊登该报告指出，当前中国结构性矛盾仍较突出，结构调整和改革任重道远，防范化解重大风险的任务仍然艰巨，要紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，保持流动性合理稳定，管住货币供给总闸门，为供给侧结构性改革和高质量发展营造中性适度的货币金融环境。要把握好稳增长、去杠杆、防风险之间的平衡。

“（下一步）保持货币政策的稳健中性，管住货币供给总闸门，综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，把握好稳增长、去杠杆、防风险之间的平衡。”央行货币政策报告称。

一方面，要掌控好流动性尺度，助力去杠杆和防范化解金融风险；另一方面，综合考虑金融监管政策的宏观效应及对金融业态和市场运行格局的影响，加强监管协调，灵活运用多种货币政策工具组合，合理安排工具搭配和操作节奏，“削峰填谷”维护流动性合理稳定。

同时，央行提出进一步完善宏观审慎评估，将同业存单、绿色金融纳入MPA考核。

在推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革方面，央行表示，进一步督促金融机构健全内控制度，增强自主合理定价能力和风险管理水平，从提高金融市场深度入手继续培育市场基准利率和完善国债收益率曲线；探索利率走廊机制，增强利率调控能力，进一步疏通央行政策利率向金融市场及实体经济的传导。

完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，加大市场

决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

完善人民币跨境使用的政策框架和基础设施，坚持发展改革和风险防范并重；密切关注国际形势变化对资本流动的影响，完善对跨境资本流动的宏观审慎管理。

央行在回顾上年时称，2017年下半年以来，中国经济保持平稳较快增长，人民币汇率预期趋于分化，企业结汇意愿增强，跨境资本流动和外汇市场供求趋于平衡，此前外汇市场上存在的顺周期贬值预期已大幅收敛。

在此背景下，2018年1月份，各报价行基于自身对经济基本面和市场情况的判断，陆续对“逆周期系数”进行了调整，目前“逆周期因子” 已回归中性。

据央行报告，2017年末，在央行与境外货币当局签署的双边本币互换协议下，境外货币当局动用人民币余额为221.50亿元，人民银行动用外币余额折合16.14亿美元，对促进双边贸易投资发挥了积极作用。

**完善金融市场体系**

谈及国内外环境，央行在报告中指出，从国际环境看，发达经济体货币政策调整可能对全球经济、资本流动造成冲击，全球利率中枢可能会有所上行，同时地缘政治风险及不确定性也可能加大，国际金融市场近期波动也有所加大，中国仍将面临高度复杂多变的国际环境。

从国内看，当前经济稳中向好一定程度上受全球经济复苏背景下外需回暖推动，民间投资活力仍相对不足，部分短板领域瓶颈尚未打破，总杠杆水平仍然偏高，企业尤其是国企债务压力依然较大。

在物价方面，央行指出物价形势总体较为稳定，但也要看到，受去产能、环保督查、大宗商品价格回暖、基数因素等叠加影响，通胀水平可能存在小幅上升压力，对未来可能的不确定变化，亦须继续关注。

央行强调，下一步要完善金融市场体系，推动债券市场产品创新，扩大债券市场的深度和广度。加强债券市场制度建设，推动公司信用类债券信息披露的分类统一，不断健全债券违约风险防范和处置机制，进一步完善债券发行后续监督管理，强化评级等市场化约束机制。

推动资本市场双向开放，不断完善跨境融资相关政策制度安排；继续推动债券二级市场发展，完善交易、清算、结算相关制度安排，进一步提升债券市场流动性；完善金融市场基础设施的统筹管理框架，推动交易报告制度建设。

此外，下一步还要做好重点领域风险防范和处置。加强风险监测与评估，完善风险预警和应急处置机制，做好风险应对预案。加强对企业债务风险、银行资产质量和流动性变化情况、房地产市场、互联网金融、跨境资金流动、跨行业跨市场风险等领域的风险监测和防范。

央行称，进一步完善宏观审慎政策框架，加强影子银行、房地产金融等的宏观审慎管理。

继续推动出台金融控股公司监管规则，明确市场准入、公司治理、资本充足、关联交易等监管要求，探索完善相应的监管机制；在控制总杠杆率的前提下，把国有企业降杠杆作为重中之重，深入推进市场化法治化债转股。进一步规范地方政府举债融资，防范化解地方政府债务风险。

本月稍早召开的2018年中国人民银行工作会议指出，今年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，保持货币政策稳健中性；要进一步完善宏观审慎政策框架，加强影子银行、房地产金融等的宏观审慎管理。（完）

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