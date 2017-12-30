中国央行称明年起支付机构客户备付金集中交存比例由20%升至50%左右

路透北京12月29日 - 中国央行周五表示，2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行20%左右提高至50%左右，本次调整已充分考虑了春节前现金投放等季节性因素的影响，对提高交存比例的过程采取分步实施稳妥推进。

央行旗下媒体--中国金融时报网站援引央行公开市场业务操作室负责人称，支付机构客户备付金在2018年1月仍执行现行集中交存比例20%，2月至4月按每月10%逐月提高，至2018年4月才将集中交存比例调整到50%左右。

“同时，人民银行也将根据具体情况灵活开展公开市场操作，对冲支付机构客户备付金集中交存比例调整的影响，维护银行体系流动性合理稳定。”该负责人称。

其并指出，支付机构客户备付金集中存管制度是落实党中央、国务院关于互联网金融风险专项整治工作决策部署的重要举措，该制度自2017年初建立以来实施进展顺利，市场各方对集中交存比例逐步上调已有预期。

央行周五稍早公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。

中国央行1月印发通知，明确支付机构客户备付金集中存管工作要求，自4月17日起，支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户，该账户资金暂不计付利息；首次交存的平均比例为20%左右，最终将实现全部客户备付金集中存管。（完）