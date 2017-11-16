中国央行副行长称应适度增强物价稳定所锚定的价格指数代表性

路透北京11月16日 - 中国央行副行长殷勇周三称，宏观审慎政策的框架未来会进一步发展和完善，宏观审慎政策的目标应进一步聚焦和明确，从学术研究角度看，应适度增强物价稳定所锚定的价格指数代表性。

他是在财新论坛上做出上述表态的。他并称，随着经济发展，居民财富不断积累，物价稳定目标所涵盖的居民当期消费与财富总量的占比在不断降低。价格指数的代表性低，资产价格对居民行为和福利水平的作用更加重要，而且资产价格波动引起的金融动荡也越来越多的影响经济的稳定运行。

“沿着增强价格指数代表性的方向去研究宏观审慎政策框架，中央银行绝不是要控制资产价格，也不是要直接干预资产价格形成机制，就像央行不会采取行政手段控制消费的物价水平来行政干预市场机制是一样的道理。”他称，“而是通过宏观审慎政策工具的调控作用，达到防范资产价格大幅波动的目标。”

他指出，根据美联储的数据，截止到2017年2季度，美国居民总财富达到96万亿美元，而2017年二季度年化的消费支出仅约13万亿美元，也就相当于财富总量的14%左右。因此，在经济运行中，虽然中央银行成功让物价运行的越来越稳，但资产价格波动引起的金融动荡正在越来越多的影响经济的稳定运行。

另一方面，不论是债务过度积累，还是国际收支的严重失衡，还是纯粹的资产泡沫，这些金融风险的累积，基本都会伴随资产价格的过度变化。因此，从资产价格变化情况来评估金融风险积聚的程度，也可以从防范资产价格非理性的变动，来帮助调控金融风险的产生动机和驱动因素。

此外，增强物价稳定所锚定的价格指数的代表性，物价稳定的含义在经济发展新情况下一种自然的逻辑的延伸，保持中央银行货币政策政策框架的一致性，有助于同市场进一步沟通，也有助于微观审慎中明确区分、界定彼此的职责分工。

殷勇并强调，宏观审慎政策相对于传统的货币政策是比较新的领域，宏观审慎的政策框架有待完善，系统性风险概念本身覆盖面广、定性，引发系统性风险的原因和机理也有待进一步厘清，因此宏观审慎政策在目标设定较模糊，承担的使命较为多元化，宏观审慎政策体系也未接受实践的检验。

同时，当前国际主要央行采取非传统货币政策，如零利率、负利率、量化宽松政策，全球不少资产价格处于历史高位，未来发生较大调整的可能是存在的。当前宏观审慎政策架构是否能够有效应对这些挑战，还要从实践中找到答案。

此外，宏观审慎同货币政策、微观审慎、财政政策等的协调和配合还处在波动的阶段，因此未来中央银行的宏观审慎政策框架还需要进一步发展和完善。

中国人民银行行长周小川此前撰文指出，随着中国金融体系的杠杆率、关联性和复杂性不断提升，要更好地将币值稳定和金融稳定结合起来。货币政策主要针对整体经济和总量问题，保持经济稳定增长和物价水平基本稳定。宏观审慎政策则直接和集中作用于金融体系，着力减缓因金融体系顺周期波动和跨市场风险传染所导致的系统性金融风险。（完）