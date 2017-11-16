中国央行副行长称鼓励外资参与中国电子支付业务 开放与监管相匹配

路透北京11月16日 - 中国央行副行长范一飞周四称，当前中国支付产业将在金融业对外开放中扮演重要角色，未来要大幅度放宽市场准入，推进电子支付领域的对外开放，欢迎和鼓励外资参与中国电子支付业务的发展和竞争；同时开放与监管匹配，无论是国有经营主体、民营主体还是外资机构，不管从事哪种业务，一律实行准入，一律纳入监管。

央行网站援引他在中国支付清算论坛上的讲话并称，支付业开放要实现全面开放，实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，促进中国支付服务市场格局进一步优化。其次要均衡开放，政府部门将重点做好对已获牌机构的监管引导和整改规范，通过续展等监管措施实现优胜劣汰，同时鼓励有实力、可持续发展的中外资机构入场开展业务，鼓励通过兼并重组等方式实现支付机构结构优化。

此外要有序开放，实践中遵循先放开前端交易和结算，后放开后台清算的总体开放顺序。同时要坚持开放与监管匹配原则。

“希望市场机构高点定位，抢抓机遇，继续坚定不移深化改革、扩大开放，推动支付产业在新一轮对外开放中赢得先机。”范一飞称。

他强调，对内对外要同频共振，监管部门、自律组织和市场主体都要结合实际，把全面对外开放列入工作日程，支持支付服务、技术、标准和网点的对外输出，抢占全球支付产业发展的更多“制高点”；欢迎更多的境外机构以资金、技术和智力形式参与国内支付产业。

同时，要抓住扩大对外开放的窗口期，争取结算最终性的法律规定、轧差安排等问题有所突破，对于支付产业中存在的外资准入限制和股比限制尽快梳理解决。政府部门、行业自律组织和市场机构要各负其责，积极配合，营造良好的市场环境，实现互惠共享、共同发展。

他并指出，支付产业对外开放有利于促进法规制度建设，也有利于优化资源配置，要鼓励越来越多的国内支付产业特别是非银行支付机构走出去参与国际竞争，获得可持续发展动力。此外，通过引入先进技术、理念和经验提升竞争力，促进充分竞争，提升市场效率。增加市场主体也有助于分散风险，维护金融稳定。同时，开放也能促进强化市场纪律执行。

另外，支付业对外开放有利于引领开放型经济发展。支付产业走出去要主动对接不同司法管辖的支付产业发展规划，有针对性地开展支付安排合作，实现优势互补，推进支付产业联动发展和成果共享。（完）

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