中国央行副行长称加大绿色金融投入力度 探索把绿色信贷业绩纳入MPA

路透北京6月16日 - 中国央行副行长陈雨露周五称，将引导金融机构加大对绿色金融投入的力度，除了传统工具之外，央行正在研究探索另外两种办法：一是研究探索把评级达标的绿色信贷资产纳入到货币政策操作合格质押品范围，二是进一步完善宏观审慎政策评估体系（MPA），探索把存款类金融机构的绿色信贷业绩评价纳入到MPA当中来。

他在国务院例行吹风会上并表示，央行将支持和鼓励绿色金融产品服务和创新，拓宽试点地区绿色融资渠道，包括探索特许经营权、项目收益权、排污权等环境权益抵押和质押融资等。

“因为金融的支持主要还是由金融机构来实施的，怎么样解决它（绿色金融）内在动力的问题，这是在政策支持上需要着力考虑的问题。”他说。

他并称，未来要努力培育更多的“负责任”的投资者，争取引入更多的社会资本参与到绿色金融的改革试点中来。加大对绿色金融理念的宣传、推广，培育吸引更多的有社会责任感的投资者，引导中长期的社会资本投入到绿色项目和金融当中来是央行要大力推动的。

同时，要加快完善与绿色金融发展相关的金融基础设施，优化绿色金融的发展生态，建立绿色金融风险防范机制。这也是一个非常基础性的工作，需要央行来推动。重点包括要统一绿色项目的界定标准和绿色债券的界定标准。

此外，还要提高环境信息披露的要求，确保募集资金要用到绿色项目上来，并建立企业污染排放、环境违法违规记录等信息共享平台，建立健全绿色信用体系，作为整个社会信用体系和征信体系建立的重要组成部分。基础设施的建设有利于绿色金融长期可持续发展。

中国国务院周三决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区，支持金融机构设立绿色金融事业部或支行，鼓励小贷、金融租赁公司等参与绿色金融业务，支持创投、私募基金等境内外资本参与绿色投资。

“我觉得，现在不是要不要搞绿色发展和绿色金融的问题，而是要在试验区探索什么样的制度创新、组织方式、市场模式、产品创新更加适合中国，”陈雨露称。

他表示，在绿色金融改革创新试验区中，要进一步完善促进绿色金融发展的正向激励机制。特别重要的就是来自于中央政府和地方政府的财政贴息、税收优惠的支持，来自于央行再贷款的支持，来自于绿色发展基金这些低成本的资金，来综合降低绿色融资的成本。

另外，要加大绿色金融产品和服务的创新，对于纯粹公共产品，资金需求通常是要财政资金或公共资金来承担。对于有一定的投资回报，同时又希望能够进入商业化运作，经过精细的组织是可能实现商业化或准商业化运作的，这是金融主要进入的领域和项目。

“从长期来看，随着绿色环保意识的逐渐增强，绿色体制机制的不断健全完善和环保政策逐步的落实，非绿色项目的成本从长期来看是在不断上升的，相对来讲绿色项目的成本则会逐渐降低，绿色项目的收益性会不断上升。”陈雨露称，“所以我们有充分的理由相信，绿色金融发展的长期空间是非常大的，绿色金融的可持续发展之路一定会越走越宽。”（完）

欲览详情，请点选中国网直播链接 here#fullText