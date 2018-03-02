分析：中国央行本周净投放助平稳跨月 关注未来美联储加息及央行动向

作者 吴芳

资料图片：2014年4月，中国北京，中国央行总部大楼。REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海3月2日 - 中国央行公开市场本周连三周净投放，规模1,200亿元人民币，助力机构平稳跨月。分析人士指出，进入月初后连两日单日小幅净回笼，仍彰显央行秉承”削峰填谷”调控态度，银行间市场流动性宽松迹象亦有所收敛，不过随着中国两会召开在即，机构预计短期资金面暂时问题不大。

业内人士还认为，目前经济基本面暂时压力有限及金融领域还将去杠杆背景下，货币政策预计还将维持中性偏紧；而3月中下旬美联储将召开议息会议，届时国内季末流动性亦面临一定挑战，中国央行的应对态度将更为关键。

“本周市场流动性较上周有所收紧，但整体实现平稳跨月；从央行在本周各个时点的净投放和净回笼来看，依然是维持‘削峰填谷’的操作，保障市场流动性基本稳定。”恒丰银行研究院宏观经济研究中心负责人蔡浩称。

他并表示，值得关注的是，随着周四和周五央行开启小额净回笼，资金面呈现了一定程度的收敛迹象。随着”临时存款准备金动用安排”陆续到期，资金面有重回紧平衡趋势。

中国央行公开市场本周进行了总额3,900亿元人民币逆回购操作，期限为七天、28天和63天，在周一净投放1,500亿元后，周二、周三两天未进行操作，周四及周五则单日分别小幅净回笼100亿和200亿。据路透统计，本周公开市场共有2,700亿元逆回购到期，据此计算，公开市场本周将净投放1,200亿元。

今年春节假期为2月15日至2月21日，上周六(24日)为调休工作日，当日央行未进行逆回购操作。上周全口径净投放3,365亿元。

国海证券固定收益分析师胡聂风亦认为，结合近期数据看，经济基本面运行仍属平稳，同时金融领域今年还将继续去杠杆，预计货币政策将维持中性偏紧基调不改。

据路透统计，下周公开市场有2,400亿元逆回购到期；此外，下周三（3月7日）将有1,055亿元的中期借贷便利（MLF）到期。

中国公开市场周五连续第二日小幅净回笼，银行间市场资金面早盘一度仍偏紧，但随后供给逐步增多，流动性回归基本平衡；不过隔夜资金依旧不算宽松。交易员并指出，公开市场净回笼力度虽不大，但由于市场已习惯了央行在今年前两月的温和态度，因此预期也转向偏谨慎。3月末又面临跨季，预计全月资金面难再现宽松，基本将维持相对平衡局面。

财新中国2月制造业PMI指数小幅上升至去年8月以来的最高，并连续九个月扩张；整体来看中国制造业仍延续小幅扩张态势，国内经济仍具韧性。中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，这主要是受春节因素影响；非制造业PMI亦降至四个月低点。两项数据虽双双下滑但仍延续扩张态势，预计随着节后企业生产逐渐恢复正常，经济运行或回归趋稳态势。

**关注美联储加息后中国央行动向**

3月中国两会召开在即，短期内机构多预期流动性还将保持较为平稳，但是3月中下旬美联储将召开议息会议，市场升息预期较为强烈，同时国内将面临跨季及MPA考核等多重流动性考验，届时中国央行如何应对将成为机构关注焦点。

蔡浩指出，下周将迎来全国两会的召开，3月上旬市场流行性料将保持整体稳定。需重点关注3月份美联储加息靴子落地后，中国央行乘”顺风车”收紧政策的可能。

中国今年全国政协和人大会议将分别于3月3日和3月5日开幕。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔周四表示，美国经济并未显示出过热；与此同时，颇有影响的纽约联邦储备银行总裁杜德利暗示，2018年可能即将加快升息步伐。美联储料在3月20-21日的政策会议上升息。

上海一银行交易员表示，不排除3月份资管新规等金融监管政策陆续落地，为了保障市场预期平稳，央行也可能在跟随美联储政策方面，操作的象征意义大于实质意义。

央行春节前曾表示，节前节后将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续开展MLF操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合补充流动性，提高跨季资金供应的比重。

自2016年春节前起，中国央行公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购（周一） — 1,500

（周二） — —

（周三） — —

（周四） 1,600 1,500

（周五） 1,100 900

净投放 1,200

(完)