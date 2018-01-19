分析：中国央行单周净投放创一年新高 季节性“填谷”不改中性基调

作者 边竞

路透上海1月19日 - 本周为对冲缴税高峰、例行缴准及MLF到期等对资金面的叠加影响，中国央行公开市场扶助力度进一步加大，单周净投放规模达8,055亿元人民币，创一年来新高。而随着跨月以及跨春节备付需求高峰接踵而至，未来几周央行“填谷”仍将维持较强力度。

分析人士并认为，短期央行流动性调控边际偏松是为应对季节性资金需求高峰，同时近期金融监管新政连续出台，可能也不乏稳定市场情绪的考量；不过刚公布的经济数据显示基本面保持平稳，而今年降杠杆仍是宏观调控主要任务，中性货币政策基调依旧未变。

“这周是因为（资金面）的确很紧啊，缴税缴准MLF到期等因素，虽然投放力度很大，但依然很紧，”恒丰银行研究院宏观经济研究中心负责人蔡浩称。

他并表示，今年央行为维稳春节前资金面多管齐下，除了下周定向降准将释放资金外，临时准备金安排应该也要逐步实施，将会持续补充市场流动性。

本周央行公开市场共进行了10,600亿元逆回购和3,980亿元一年期MLF（中期借贷便利）操作，对冲4,700亿元逆回购和1,825亿元MLF到期后，单周净投放8,055亿元，创自2017年1月14日-22日当周（净投放8,560亿元）以来新高。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮谈到，“（本周净投放加力）我的理解一个是平滑监管的影响，一个是为跨春节开始做准备。”

不过他认为，中性政策基调其实还是没变，目前只是在市场风险加剧以及特定时间段暂时的边际宽松。

中国央行周三明确，目前有关金融统计工作正在抓紧进行，预计普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施。​​​​央行去年12月中旬曾称，预计2018年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右。

央行去年末公告称，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。

市场人士普遍估计，由于今年春节落在2月中下旬，多数银行应该会在1月下旬开始逐步启用“临时准备金动用安排”。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，可点选 tmsnrt.rs/2Dfel3Z

**经济稳健，政策面仍无放松理由**

中国经济虽然短期面临一些调整压力，但2017年四季度GDP（国内生产总值）同比增速仍达6.8%，显示基本面依然韧性十足，而经济保持稳健继续为降杠杆提供适宜的宏观环境，在此背景下货币政策并无放松理由。

刘东亮认为，货币政策预计仍维持稳健中性，但通胀和海外利率上行带来挑战，2018年CPI中枢料抬升，若油价超预期可能带来通胀超预期，将考验货币政策定力。在海外利率进入加息周期的背景下，预计央行仍会上调公开市场利率，但是否需要上调基准利率存在不确定性。

中国经济增速在经历了连续六年放缓后首度出现回升，2017年全年增长6.9%平稳收官；在投资和消费保持相对平稳之际，这主要得益于外贸带来的正增长。分析人士认为，在供给侧改革、环保、金融去杠杆等因素制约下，中国经济仍有反弹，表明当前实体经济的确称得上“稳中向好”，新动能对经济增长的贡献在进一步增加。

上海一银行交易员则谈到，本周公开市场重启63天逆回购颇令人意外，因为该期限跨春节显得偏长，而到期日又尚不能跨季末，央行用意可能还是向市场传递维稳资金面的态度，“其实量也就是象征性的，实质帮助很有限，关键还是一个态度。”

本周公开市场进行的逆回购除常规的七天和14天期外，暂停一个半月的63天品种周二起亦恢复操作，每日操作量均维持在100亿元；此外因12月中旬公开市场上调利率时63天逆回购缺席操作，本周该期限重启后，利率补涨5个基点（bp）至2.95%，七天和14天利率则继续持稳在2.50%和2.65%。

1月份共有2,895亿元MLF（中期借贷便利）到期，除了13日的1,825亿元，因假期实际到期日顺延至本周一，还有1,070亿元在24日（下周三）到期。

财政部与央行周一还进行了800亿元三个月(91天期)国库现金定期存款招标，中标利率4.70%，较上次的98天期高10基点（bp）；而当日亦有800亿元国库现金定存到期，两者完全对冲。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购（周一） 1,000 1,500

（周二） 500 3,200

（周三） 1,000 2,000

（周四） 700 1,600

（周五） 1,500 2,300

MLF(周一) 1,825 3,980

净投放 8,055

(完)