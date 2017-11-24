分析：中国央行单周继续净投放但规模缩水 强化市场对中性政策预期

路透上海11月24日 - 缴税高峰已过，中国央行本周净投放1,500亿元，较上周逾8,000亿的投放规模大幅缩水。面对周中资金面紧张，央行净投放显示一定的维稳姿态，但规模有限，又与中性的货币政策基调一致。

资料图片：2013年11月，中国北京，一名行人经过中国央行总部大楼。REUTERS/Jason Lee

结合三季度货币政策执行报告来看，市场人士认为，央行还将继续“削峰填谷”维护流动性基本稳定，加强与去杠杆的配合。

第一创业证券固定收益研究组负责人沈弼凡称，周中债市再度出现大跌，资金面也出现紧张，不排除有基金或资管类机构担忧赎回，优先考虑流动性，提高资金备付，在超储率未明显改变的情况下加剧了资金紧张。而央行稍微投放一些，说明基调仍然是中性的，“没有必要在市场很差的情况下再来补一刀”。

他认为，12月美联储加息概率较大，央行可能会提前做一些应对；但考虑到中国的利率已经上的比较多了，中美利差较大，中国跟随加息的必要性很低。近期金融稳定委员会成立、一行三会金融监管协调机制建立，资管新规也已出炉，央行方面可能还是维持中性政策，行政性的手段可能完成的事情，没有必要把资金利率抬得非常高。

华东一券商交易员表示，后半周资金面的紧绷已经有所缓和，“我觉得现在的资金面是基本平衡的，不会大起大落，价格走高也是合理的跨月影响，是央行容忍范围内的”。

中国央行本周共开展7,900亿元逆回购，延续七天、14天、63天期组合，五个交易日中有四日实现单日净投放，一日操作量恰好对冲到期；逆回购口径单周净投放1,500亿元，规模不及上周逢缴税时的净投放规模8,100亿元。不过，本周四(23日)还有800亿元中央国库现金定存到期，回收等量资金。

中金宏观本周初发布的报告认为，从货币政策执行报告来看，虽然央行肯定了改革取得的一些成效，但仍认为结构性改革任重道远，尤其是在防范金融风险和去杠杆方面。短期内货币政策将保持稳健中性，在流动性大体稳定的前提下逐步实现去杠杆和加强金融监管的长期目标。

申万宏源固收研究团队的最新报告认为，加强监管将是金融去杠杆的主要手段，而非提升资金利率。资金利率提升会短期打破资产与负债的平衡，提升负债端成本，缩减套利空间，但资金利率的继续提升面临基本面的约束，同时资金利率达到高水平的均衡后，套利空间并不能完全消除。打破刚兑、禁止资金池、禁止通道和非标、禁止多层嵌套、穿透检查等都需要监管政策约束，而不是靠资金利率提升达到的。

央行在三季度货币政策执行报告中表示，将“削峰填谷”维护流动性基本稳定，把握好保持流动性基本稳定和去杠杆之间的平衡；连续投放多少、连续回笼多少都是“削峰填谷”的表现，旨在熨平诸多因素对流动性的影响，并不代表货币政策取向发生变化。

中国央行、银监会等五部委上周五(17日)联合发布金融机构资管指导意见征求意见稿，明确界定了资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，并明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，禁止三种形式的资管产品刚性兑付。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表（逆回购口径统计），可点选 tmsnrt.rs/2A3kMZO

**摆脱“滚隔夜”有赖多方配合**

央行三季度货币政策执行报告还提到，“市场主体应不断增强流动性风险意识，科学规划流动性特别是前瞻安排跨季资金来源，‘滚隔夜’弥补中长期流动性缺口的过度错配行为和以短搏长过度加杠杆的激进交易策略并不可取”。这是央行首次在公开报告中直接警示“滚隔夜”做法，显然在央行看来，市场机构的流动性管理还有提升空间。

受访市场人士表示，隔夜作为最主流的质押式回购交易期限，在偏紧的流动性环境中，其地位恐怕还难以取代。宏观审慎考核(MPA)等监管加强有利于从内部约束出发，改善金融机构负债的期限结构及稳定性，但同时，市场也期待央行及作为资金融出方的中资大行适时适量向市场投放，补充跨季中长期流动性。

回顾今年三季度末最后一个交易日(9月30日)，资金面超预期地出现由松转紧，当日大额系统延时关闭。上海一银行交易员透露，系统显示当日17点35分仍有成交，市场上传闻有大行未按时平头寸，这不排除是央行做出以上跨季不要依赖“滚隔夜”表述的原因。

沈弼凡表示，当时部分机构对三季度末的流动性需求预计不足，一方面是跨季、长假前资金需求确实较大，另一方面，9月末市场对资金面预期可能有些过于乐观；“这也是后来导致债市大跌的原因之一，‘十九大维稳’的预期并没有兑现。”

目前隔夜仍然是银行间质押式回购最主要的期限品种，据路透统计，11月以来每日隔夜成交占总成交量占比在80%附近浮动，与10月隔夜总成交量的占比82%相近。而从分机构成交来看，央行三季度货币政策报告显示，保险业机构今年8、9月由资金供给方转为融入方，中资大型银行成为回购及同业拆借市场上唯一的资金融出方。

上海一券商交易员称，银行间资金市场仍是供给端说了算，在流动性整体偏紧张的情况下，大行等主要融出机构对长期限资金的融出意愿有限，最近只有出隔夜；市场上可得的跨季价格非常贵，因此滚隔夜是市场的被动选择，“除非MLF放量、大行开始放长钱，否则可能还是得滚一滚隔夜”。

华南一银行交易员称，本周短期资金面虽然出现好转，但大家对跨月、跨季流动性不敢松懈，一方面是对央行接下来的流动性投放不敢过于乐观，另一方面月末也需要满足相关监管指标。以其所在的机构来看，会积极通过融入长期资金来主动压降跨月跨季缺口，不会囤积到最后一天借隔夜。

华南另一银行交易员表示，央行自10月末以来一直在进行63天期的逆回购操作，也是增加中长期流动性投放的一种方式，下月随着季末临近，可关注较长期逆回购会不会放量。

沈弼凡指出，“借隔夜”和“滚隔夜”不完全是一回事，央行不鼓励的是过度的期限错配和套利。年末紧张时点，不排除央行可能会不及时干预，作为一种对流动性管理不佳的机构的惩处性手段；但这种情形应该不会持续太长时间，流动性基调整体仍然是中性。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购 （周一） 800 1,000

（周二） 1,700 1,800

（周三） 1,900 1,900

（周四） 1,700 2,700

（周五） 300 500

净投放（逆回购口径） 1,500

(完)