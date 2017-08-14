人民币能在一带一路建设中具有相对竞争优势--央行副行长

路透北京8月14日 - 中国人民银行副行长殷勇称，在一带一路建设中，人民币池子相对而言更大，中国在提供人民币资金方面更有相对竞争优势，人民币应该能够在一带一路建设中发挥更大作用。

他周末在黑龙江举行的首届中国金融四十人CF40伊春论坛上指出，在一带一路建设中，中国可提供多个币种的融资选择，中国外汇储备包含全球所有发达国家和新兴市场国家的货币。如果融资需求中有其他币种需要，是能够满足需求的。

“日本10年期国债利率仅为0.05%，美元10年期利率也在2.2%左右，在国际上融资绝对成本相对较低，而人民币10年期国债利率则达到3.5%左右的水平，因此给人形成的印象是我们的资金没有竞争力。这种认识可能不准确。”他强调。

他并认为，如果金融市场足够发达，两种币种可以通过货币掉期操作进行转化。

他提到，“一带一路”建设可覆盖全球范围内接近70%的人口，依据亚洲开发银行所做测算，从2016-2020年，除中国外亚太地区国家仅在基础设施投资方面的需求就大约为每年5,030亿美元，但公共部门和私人部门的资金供给量总额仅为每年1,960亿美元，由此可见，供给量和需求量之间的差额将达到每年3,070亿美元，约占所涉及地区GDP的5%。

按照这一比例进行推算可知，“一带一路”全部覆盖区域中的基础设施投资缺口将会超过每年6,000亿美元，这一巨大缺口的背后含义不言而喻。

另一方面，由对覆盖亚太地区主要国际金融机构资本金规模的所做统计可知，以开发性为主的主要国际金融机构的资本金总规模不过5,134亿美元，换言之，即便将上述所有开发性金融机构的资本金全部用于投资“一带一路”基础设施建设，也还不能弥补这一项目一年所需的资金量。所以，资金是“一带一路”建设的关键。

毫无疑问，对于“一带一路”建设资金需求的满足，开发性金融应发挥主要作用。但传统的开发性金融中，通常对选定的项目直接开展贷款融资，但开发性金融资金有限，可用资源往往被少数项目全部占用，很难发挥杠杆效应以满足更多项目的资金需求。（完）