人民币国际化还有很大发展空间 是一个长期战略--央行副行长

路透北京1月15日 - 中国人民银行副行长殷勇表示，综合中国经济地位与人民币目前使用状况的差异，考虑到市场对扩大人民币国际使用的巨大需求以及“一带一路”倡议为人民币国际化提供的重要战略机遇，可以得出一个结论，即人民币的国际使用还有巨大的发展空间。

金融时报周一援引他在出席第二届金家岭财富管理论坛的讲话称，人民币国际化是一个长期战略。一种货币成为国际的主要货币，往往需要经历一个漫长的过程。同时，一种货币的国际化没有必要以替代其他货币成为国际主导货币为目标。

他表示，中国目前在全球经济、贸易和投资中已经占有了很重要的份额。但是人民币在国际体系中还处在一个相对较低的水平。例如，在国际清算总量当中，人民币使用量大概只有1.8%左右；在全球外汇交易总量中，按可比口径调整后，人民币大约在2%左右；人民币占全球外汇储备也才刚刚超过1%。

“可以说，人民币在国际体系中的使用程度和中国经济的国际地位相比还有比较大的差距。一种货币的国际地位从根本上来说是由这个国家在全球经济当中的地位和影响力所决定的，从这个角度来说，人民币国际化还有很大的发展空间。”殷勇称。

同时，市场存在着扩大人民币国际使用的巨大需求。“中国目前是全球最大的贸易国，但人民币在中国跨境贸易结算中的占比只有1/4左右。实际上，进一步增加人民币在跨境贸易中的使用会带来很多便利，最明显的就是可以降低通过第三方货币进行转换的汇率成本，同时相应减少汇率风险，也能够减少对第三方货币的融资依赖。”殷勇解释说，因此，从进一步减少汇率风险、汇兑成本和提高融资可靠性的角度来说，市场有继续扩大人民币国际使用的需求。

从全球投资组合、优化全球投资配置的角度来看，市场对人民币资产也有巨大需求。据殷勇介绍，2017年7月3日，中国开通了债券通，这是在中国已经开放银行间债券市场的基础上引入的一个新通道。截至去年11月末，已有212家机构通过这一机制入市，目前债券的托管余额已经接近800亿元。

殷勇认为，由于国际地缘关系的一些变化，一些国家滥用国际主导货币地位，片面谋取单边利益，利用国内法搞长臂管辖，例如实行单边的国际金融制裁等，这些做法促使不少国家和地区把眼光投向了更负责任的货币，人民币因此成为很多国家和地区的一个选择。此外，“一带一路”倡议为人民币国际化提供了重要的战略机遇。

在殷勇看来，随着世界多极化的不断演进，出现几种主要货币共同存在、共同发挥主导作用的局面是有可能的。人民币国际化的目标主要是便利人民币在中国对外贸易、投资和其他涉外经济活动当中发挥作用，不应该以人民币的排名作为国际化的目标。

据殷勇介绍，过去几年，人民币国际化已经取得了长足进展。根据环球银行金融电信协会（SWIFT）的统计，截至去年11月末，人民币作为全球支付货币的市场占有率是1.75%，而五年前这一占有率只有0.25%。

根据国际货币基金组织公布的国际官方外汇储备币种构成调查，截至去年9月末，人民币占全球外汇储备的比例约为1.12%，有60多个国家和地区的中央银行或货币当局把人民币纳入其外汇储备篮子，而五年前几乎没有。

与此同时，一些大宗商品交易也开始以人民币作为计价货币。截至2017年年末，已经有超过25万家企业和245家银行开展了跨境人民币业务，和中国发生跨境人民币收付的国家和地区已经达到了195个。

在谈及如何多措并举、进一步推动人民币国际化时，殷勇表示，首先是审时度势，及时破除影响人民币便利使用的一些制度障碍；其次是积极拓展，不断搭建人民币便利使用的基础设施；再次是注重引领，带动人民币更广泛的使用。（完）