分析：中国央行延续温和净回笼 下周到期压力大但维稳呵护仍可期

路透上海8月11日 - 中国央行本周在公开市场延续温和对冲，单周小幅净回笼资金300亿元，与上周的净回笼400亿元接近。尽管本周逆回购到期量创近半年新高，在央行维护下资金面趋于平衡，货币市场情绪改善。

展望下周，逆回购及MLF到期压力不小，业内人士预期央行仍将采取一定力度的对冲操作。本周人民币汇率升值幅度明显，缓和银行间流动性面临的外部压力，但基础货币仍投放不足，市场稳定有赖央行持续呵护，资金面预计维持不紧不松。

第一创业证券固定收益部研究组负责人沈弼凡表示，按照单日口径来看，除周一公开市场为小幅净回笼外，周四为净投放，其余交易日均恰好对冲当日到期，体现了央行对资金面维稳偏呵护的态度。

他认为，8月资金面压力整体趋于缓和。最新公布的7月外储继续上升，且近期人民币升值幅度大、结汇情绪较高，外部因素对境内流动性的压力料减轻。此外，债市情绪7月以来有所降温，杠杆资金需求不高，可能也是最近资金面不算太紧的原因之一。

中国央行本周开展7,500亿元操作，继续七天与14天期限组合，对冲7,800亿元逆回购到期后，全周净回笼300亿元。其中，7,800亿元的单周逆回购到期量，为2月中旬以来最高。

“短期来看流动性再出现紧张的概率比较小。在市场本身压力不大的情况，央行应该也不会主动制造资金面的波动，十九大召开之前，更没有进一步大幅抬升资金利率的需要。”沈弼凡说。

平安证券宏观研究组报告月初发布的报告指出，下半年货币政策大概率维持中性姿态，不过考虑到当前利率水平已经较高且十九大前存在维稳市场的需求，货币政策亦难进一步大幅收紧，且不排除类似6月呵护流动性的操作出现；资金面紧平衡现状将延续，流动性维持紧而有度。

随着央行公开市场积极对冲的操作落地，货币市场情绪由周初的紧张转为稳定；周五银行间资金面趋松，回购利率有所下滑。

光大证券固收研究团队根据中债登与上清所最新托管数据的测算指出，7月债市杠杆率季节性回落，总体杠杆率为108.77%，环比减少2.56个百分点，同比减少0.29个百分点。待购回余额降至4.16万亿，余额相较上月大幅回落1.1万亿元。

**到期压力不减，下周仍需央行维稳**

展望下周，资金大规模到期压力仍在，市场冀望央行维持一定力度的对冲操作。据路透计算，下周公开市场逆回购到期量为6,000亿元，叠加8月15日(下周二)到期的MLF(中期借贷便利)共2,875亿元，合计达到近9,000亿元；8月18日(下周五)还有800亿元的中央国库现金定期存款到期。

从公开市场未到期逆回购规模来看，截止周五为9,600亿元，仍在接近万亿水平，也显示未来两周资金到期压力不减。今年以来，未到期逆回购接近万亿的情况仅有在春节及半年末时点出现。

沈弼凡认为，市场资金面要维持平稳，仍对央行通过公开市场和MLF等操作投放基础货币有较大依赖。预期下周MLF到期时将有接近到期规模的续做，逆回购也会延续较为温和的对冲。

建设银行金融市场部市场研究处近期发布的报告指出，央行基础货币投放不足，一个表现是M2增速放缓，而货币乘数的连续创新高。另一个表现是央行公开市场投放压力较大。未来若逆回购余额继续增加，央行或有加量投放MLF等操作的可能。

央行发布的统计数据显示，6月基础货币30.38万亿元，同比增幅从前两月的7%左右降至5.09%，M2增速降至9.4%续创历史低位。7月金融数据也料于近期出炉，路透综合30家机构预测中值显示，7月M2增速持稳于9.4%。

此外，对于近期压制债市情绪的通胀抬头预期，沈弼凡认为，央行货币政策方面可能还将以观望为主，不会采取前瞻性的措施，等到通胀上行压力比较确定的时，如果经济增长也还比较稳定，央行才可能会有一些应对。

中国7月通胀基本符合市场预期，继续呈现总体持稳态势。分析师表示，下半年通胀形势料仍温和，但年底需警惕通胀上行的风险；政策上，目前防风险调结构的基调料继续保持。

摩根士丹利华鑫证券经济学家章俊对此评论称，对于中国央行而言，目前幸运的是，年内通胀和经济基本面相对平稳，有利于央行把更多的精力放到推动金融去杠杆和防范系统性金融风险上来。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)