周小川称扩大汇率浮动区间意义不大 去杠杆要把握好总量阀门（更新版）

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路透北京10月19日 - 中国央行行长周小川周四表示，汇率浮动更依靠市场波动是一个长期过程，当前不是一个特别的汇改时机，但会朝对外开放的方向发展；汇率浮动区间不是太重要的事，当前浮动区间很少限制到汇率随供求关系变化。

他在中国共产党十九大中央金融系统代表会议上并称，去杠杆只要将总量阀门把握较好，杠杆率就会下降较快，中国主要是企业部门杠杆率偏高，要防范地方政府融资平台的变相债务问题。

“扩大浮动区间只是对外开放是否会继续迈进的信号，本身意义不大。”他强调称，金融市场准入会进一步对外开放。

国家外汇管理局局长潘功胜也在同一场合表示，国内外多重因素作用下一度中国汇率受到高强度冲击；当前外汇市场形势稳定，多个指标显示跨境资本流动和供求的基本平衡。

潘功胜认为，未来外汇市场将有更坚实的基础，未来会稳步推进资本项目可兑换，保持人民币汇率区间基本稳定。

关于货币政策及宏观审慎双支柱监管框架，周小川表示，央行调控首先用货币政策，现在也有一些新的工具和方法，对目标有一定调整，工具箱进一步丰富；同时，宏观审慎调节是因常规调控中顺周期因素多，所以引入逆周期举措。

“对系统重要性机构包括全球和国内，监管要有一个适当的标准的提高，因其影响较大。”周小川指出，宏观审慎措施的内容之一是对系统重要性机构适当的标准的提高，现在几方面都在做，确实在制度规则设计以及政策协调上不够好，在金融工作会议后希望各大金融机构之间配合得更好。

**去杠杆要把握好总量阀门**

周小川表示，防范系统性金融风险在各国情况不一样，共同特点包括防止资产泡沫，泡沫可能在股市、房地产市场、影子银行和金融衍生产品方面。

在他看来，中国主要是企业部门杠杆率偏高，但也要看到其中一部分挂在企业的贷款可能是地方融资平台或者借地方国有企业的名义借的贷款，所以要认真防范地方政府使用融资平台和变相债务方面，财务纪律不够强，突破使用界限等问题。

“去杠杆只要将总量阀门把握较好，杠杆率就会下降较快，”周小川称。

他并指出，当前居民部门杠杆率增速过快，要注重质量。(完)