中国央行行长称保持“不可能三角”三者同向运动 外汇管制难出均衡汇率

路透上海10月10日 - 中国央行行长周小川日前表示，蒙代尔-克鲁格曼的“不可能三角”理论发端于上世纪60-70年代，但随着各国开放程度的扩大，三角形的三个角点的政策定义及其功效模糊化，“不可能三角”在逻辑推理和实际操作效果上就不那么严格成立。

他在接受财经杂志专访时并指出，作为动态演变的转轨经济，作为央行，可以在“不可能三角”中找到一些动态变化的立足点，保持三者的同方向运动。而外汇管制条件下的汇率不可能是真正的市场均衡汇率。从金融改革来看，对外开放的过程就是汇率趋向均衡、可兑换程度提高的过程。

以下是专访文章节选：

人们所说的Trilemma和Dilemma，我理解是指系统稳态（稳定的静态）时，只能是三选二或二选一，不可能全都要。蒙代尔-克鲁格曼的“Trilemma”基本含义是一国不可能同时实现资本流动自由、货币政策独立和汇率稳定。不少人把它译为“不可能三角”，即三角形的三个角点不能同时成为选项，只能三选二。从理论和逻辑上讲，蒙代尔和克鲁格曼是对的。

它还有一个意义是告诉我们，政策设计不会让你好处全得，缺点全免；政策选择有时不能像“抓中药”，每样来一点儿，有些选项是相互矛盾、相互掣肘的。为此，经济学家有时说，这不在你的“菜单”上。而如果从动态演变的过程操作来看，却可在三角形中寻找非稳态的立足点、以便向前运动的空间。

蒙代尔-克鲁格曼的“不可能三角”理论发端于上世纪60-70年代，当时各国的开放程度跟现在经济全球化格局不可同日而语。随着开放程度扩大，三角形的三个角点的政策定义及其功效模糊化了，由“一点”变为“一片”了。就拿汇率这个大家认为最不容易模糊“角点”来说，一国是固定汇率还是浮动汇率并不像原先那样固定且可选了。

像欧元区，成员国已没有自己的汇率政策。即便不是欧元区国家，汇率制度的选择性和实际效能也往往受限。所以法国经济学家Helene Rey说，汇率其实并没有太多选择自由，也就由Trilemma变成Dilemma。IMF前几年也有研究发现，当前央行事实上只能在货币政策独立性和资本自由流动之间选择。相对而言，中国的汇率“角点”稍微清晰些，选择性显著些，但也受国际制约。比如汇率问题一直是中美两国间对话的主要议题之一，因而也并非能够那么干脆地自由选择。

与汇率相比，外汇管制这一“角点”就显得更模糊了。一方面，当前条件下，不存在绝对的资本项目不可兑换；另一方面，资本项目即使不可兑换，也难以管住资本的流动。从国际经验看，在经常项目可兑换的情况下，资本项目管制很难充分有效。

曾有通过严管经常项目来加强外汇管制的例子：前南斯拉夫较早就扩大与西欧贸易，其总统经济顾问亚历山大·拜特曾告诉我，他们设计了一套报价机制来核查贸易的真实性，当进口商每进行一单进口贸易时，外汇部门就按照同一进口商品也去询价，看达成交易的报价的真实性，防止进口商把外汇挪出去。这种做法只有在贸易量比较小的时候才有可操作性，对于中国现在的贸易量而言，外汇管理部门的工作量是不可想象的。事实上，我们的外汇局曾把区分资本项目和经常项目的方法做到了极致。

还有一个角点就是货币政策的独立性。我理解这不是指央行对政府的独立，而是说货币政策的独立有效性。在当前全球化的背景下，货币政策无论如何都不是“要么有效、要么无效”那么简单的角点，也模糊成了一个范围，一国货币政策往往很难单独有效。

一个典型例子就是美国一搞量化宽松政策（QE），全球的货币政策都受传染。另外还有就是通胀。过去认为各国物价都各国自己政策选择的结果，相互之间独立。随着全球贸易发展和大宗商品交易等，通胀也可以相互影响和传染。亚洲金融风波之后，先是有人2000年说中国输出通缩，随后2006年又说中国输出通胀，所以通胀也变得不那么独立了。不过，这不是通过资本流动产生的影响，而主要通过进出口贸易发生作用。在通胀受影响的情况下，主要针对通胀的货币政策也变得无法独立有效。

因此，在三个“角点”日渐变得模糊的情况下，“不可能三角”在逻辑推理和实际操作效果上就不那么严格成立了。而作为动态演变的转轨经济，作为央行，可以在“不可能三角”中找到一些动态变化的立足点，保持三者的同方向运动。事实上，近年来，我们一直追求这样的方向把握和动态立足，现在看来效果也还不错。

**金融业开放与外汇管制**

很多新兴市场经济体特别是转轨经济体，基本上是从封闭型经济转向开放型经济。一般而言，从不开放转向开放的难处首先是汇率。在不开放的条件下，绝大多数时候汇率都处于不合理、不均衡的水平。为此，外汇管理部门需要对用汇进行管制，而外汇管制又使对外开放的门打不太开，或是打开一点后又合上一点，甚至重新关上，时间长了就逼你下一步做出鲜明的体制选择。世界上没有任何一个国家能在外汇管制很严重的情况下实现开放型经济，也没有一个国家能在汇率严重偏离均衡的情况下实现国内外市场的良好互动。那么汇率水平合理化的具体度量指标是什么？就中国而言，十六届三中全会对人民币汇率给出了正式定义，即“完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定”，对汇率既强调合理均衡，也强调稳定。2005年，我国又对人民币汇率机制进行了改革，“实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度”。这些具体提法一直沿用至今。

从减少外汇管制的概念来看，与提高资本项目可兑换程度其实是同一件事情的两种说法。就像化学上讲的PH值，酸性升高就意味碱性走低，碱性升高就说明酸性走低。同样，减少外汇管制，就意味着货币可兑换程度提高；资本项目可兑换程度提高，就意味着减少外汇管制。所以说，外汇管制和资本项目可兑换是一体两面，与希望达到的对外开放程度密切相关，也与汇率形成机制密切相关，外汇管制条件下的汇率不可能是真正的市场均衡汇率。从金融改革来看，对外开放的过程就是汇率趋向均衡、可兑换程度提高的过程。总体上，你想要什么样的开放程度，汇率机制和外汇体制就相应需要配合到什么程度；反之，选择了什么样的汇率机制和外汇体制，也基本决定了什么样的开放程度。我国改革开放的进程始终伴随着外汇管制的逐步减少和汇率走向合理化。

同时也要看到，早期的汇率改革和减少外汇管制是不易下决心的，是充满争议、担忧和风险的。之所以能得以启动，源于贸易投资对外开放的需要。而转轨经济对外开放的动力则源自于对集中型计划经济的失败、低效和苦难的认识和反思。随着经济对外开放的进展和得益，又不断对汇率改革和减少外汇管制以致人民币可兑换性提出更高的要求。逐渐中国成为世界经济与贸易大国，中国有一段时间的贸易依存度达到了60%-70%，现在依然很高。所以说，人民币加入SDR，说明贸易投资对外开放、市场化汇率形成机制和减少外汇管制“三驾马车”拉着中国经济在对外开放道路上走了相当长的里程，迈过了很大的台阶，解决了中国经济发展中遇到的不少问题。在这个过程中，三者的进度可能有快有慢，但基本是一起往前走的。三者既相互配合和促进，也相互影响和牵制。

对于金融业开放带来的金融安全问题，周小川并表示，人们对金融开放所可能引发的对汇率及汇率形成机制产生冲击的问题更为关注，重要原因之一就在于随着金融业开放，外资金融机构准入放宽，境内外市场实现联通，将带动大量资金量进出，从而影响宏观调控，特别是影响汇率和资本流动。事实上，在整个“三驾马车”推动中国改革开放的过程中，人们对汇率和资本流动的担忧始终存在，这与金融业开放引发的担忧实质是一样的，只不过后者的影响及引发的担忧相对更大一些。

金融业开放与外汇管制显然有很大关系。过去，在外汇管制较多时，外资金融机构的业务范围、参与产品和服务客户等都有比较严格地区分和规定：早期外资金融机构只能做外汇业务而不能从事人民币业务，只限于海外承销而不能做A股的投行业务，仅限于服务三资企业或非居民等等。如此以来，虽然一定程度上减少了对外开放可能带来的冲击，保护了汇率和宏观调控，但在外汇管制情况下，开放程度必然不会很高。

随着一些惯性旧思维问题逐步解决，加上积极汲取其它行业、领域的成功经验，人们越来越明白，对外开放需要继续向前推进，金融机构市场准入和金融市场开放的步伐可以迈得更大些。其实，外资金融机构目前在中国所占市场份额很小，而通过推出沪港通、深港通、债券通等互联互通试点，人们也在不断学习和进步，也发现其实风险并没有原先想象地那么大。

中国国家主席习近平7月在中央财经领导小组一次会议上指出，扩大金融业对外开放是中国对外开放的重要方面，要合理安排开放顺序，对有利于保护消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于防范金融风险的领域要加快推进。（完）