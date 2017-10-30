中国央行营业管理部党委书记周学东任央行金融稳定局局长--财经

路透北京10月30日 - 中国国内媒体《财经》杂志周一报导称，中国人民银行营业管理部党委书记、主任，国家外汇管理局北京外汇管理部主任周学东已于上周到央行金融稳定局报到，接任局长一职。

报导援引多位接近央行的金融界人士称，金融稳定的作用是守住金融稳定底限，司局级领导执掌金融稳定局，看起来虽然属于正局级职位内部平调，但从相对重要性看，却算是到了一个更核心的业务部门。随着国务院金融稳定发展委员会办公室设立在央行，央行金融稳定局也将发挥至关重要的作用。

报导援引某接近央行人士表示，在这件事（办公室）上，央行金融稳定局将是主力。

此外，另有央行人士透露办公室筹备工作已经在进行中。在陆磊被任命国家外管局副局长期间也曾一度兼任管理央行稳定局的工作。

简历显示，周学东是十二届全国人大代表。1990年参加工作以来，曾在地质矿产部(现国土资源部)、国务院办公厅工作，2008年进入中国央行，历任金融稳定局副局长、条法司司长、南京分行行长。2016年4月，周学东出任人民银行营业管理部党委书记、主任，国家外汇管理局北京外汇管理部主任。

“周是从国办来人民银行的，来人民银行后，经历稳定局副局长、条法司司长、南京分行行长以及北京营管部主任等多个重要岗位历练，政治思想坚定，视野开阔，专业能力强，更难能可贵的是有担当意识，主动作为。”某央行人士表示。

报导并援引接近央行的人士称，央行反洗钱局局长刘向民有望回归条法司任司长，条法司副司长王玉玲有望任武汉分行行长，二人考察均已通过，具体任命还没下来。

报导并称，44岁的刘向民曾供职于社保基金，加入央行后参与过多个重要法规的制定，参与央行牵头的中国互联网金融监管办法的起草，也曾呼吁金融监管和央行最后贷款人的职责要有所统一。（完）