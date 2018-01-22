港报财经评论：中海外润地PE不足10倍--经济日报1月20日

中海外润地PE不足10倍/ 林瑞芬

环球股市气氛热，港股随风而行！

恒指昨收32,254点，升0.41%，大市成交额1,625.8亿港元。乐观推测，固然以恒指目前只有十多倍PE为论，2007年PE逾20倍，故还望有上升空间上试34,000。

只是从本周四大成交升市所观察，资金已在发力追落后股，就有点启示大户部署短期打圆场，大市股指有需要先行整固一番，筑好巩固平台再于后市急冲。在相对高位，好淡博弈将更激烈，若以32,000左右计，波幅3至5%也是闲事的话，整固平台将预留1,000至1,600点的可能下回空间，日綫图示的上升轨支持近31,000为首要防綫。

在技术超买下，常作好随时而来的调整准备。当然，若大升市愈升愈有，市底够强的话，调整可能快来快去。现况不断有落后股涌上为升市加油，短期升势暂预计都只是放缓。大旺市，一是肉搏强势股，博升完又升，升到你唔信，一是追落后作短期投机策略，交投畅旺，已形成你追我赶格局。如周内笔者指出内银股全綫升，工行、建行冲破2015年高位后逐步逼近2007年高位，落后的交行应有反应，昨收6.51港元也升。再看内房股，相对万科落后的华润置地及中国海外，昨亦按捺不住冲高，分别急升7.4%及5.7%，收报28.3港元及29.8港元，追上来。当然，论升幅，就及不上一众中型内房股，如中国奥园及龙光地产股价昨分别急升13%。周内公布配发新股的新城发展，昨日股价也急回升17%，由此引证，目前市底偏强，市场能迅速消化配股可能引发的摊薄盈利不利因素。

内房股来讲，中国海外及华润置地估值又真的不是贵，见内地上市的万科A股预测PE都讲紧接近30倍。

市场对润地2017及2018年度每股盈利的综合预测平均数为2.7港元及3.2港元左右，以昨收市价计，2018年预测PE还不足10倍。去年11月尾笔者在润地低估值下，已建议于近22.25港元收集，上望25至26港元，以现价28.3港元计，超越预期目标；现时大市旺，若在相对低水平已吸纳的话，现水平更无忧，续滚存利润。按瑞银证券月内报告评估，润地合理值为31.39港元。月綫图所见，该股正沿上升通道挺进，目标挑战近32港元水平，与瑞银估值脗合。

海通证券本月最新报告预测，中国海外2017及2018年度每股盈利达3.23港元及3.88港元，以现价29.8港元计，2017年预测PE不足10倍，2018年预测PE就更低；在低估值下，如资金又是从北而来，中国海外自必有中资欣赏，所以海通证券给出10倍预测PE作参考，中国海外合理值为38.8港元。该股2015年高位近32.75港元，后市反覆攀升可以此为首目标，27港元止蚀。

不过，周四终于见资金追捧到落后数年的大后衞——中移动，以至落后的中资铁路、基建股等，就有点不是味儿，闻到短期大市将近打圆场的味道，恒指短期纵不以大跌修正超买，升势也有可能放缓的启示。

中移动于周四午市突然冲上来，昨则报收80.5港元，回软1.2%，周四之冲高，反映在大升市之下，市场人士不敢一注独炒腾讯或平保，套利资金少少转去追捧中移动，博钱搵钱，以减少后市可能波动所冒风险的意味浓。只是中移动基本面没有根本性变化，追落去都只是「为买而买」，投机多于投资！大市交投无疑畅旺，股民心红都要保持理智为上。技术上，中移动若升穿下降轨，企于82.5港元始确认升势进一步，不排除伴随大市上试85至86港元。

国指昨收13,179，升0.65%。中、港龙头中资股其实同步，见附图，上证50指数已有效突破3,000，守稳其上，反趋回探3,400至3,500高位之势强烈。因此，大形势上，对国指守稳12,000，反覆挑战14,000之预期仍然乐观。（完）

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