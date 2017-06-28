北大光华建议加快推进不动产投资信托基金REITs公募试点

路透北京6月28日 - 北京大学光华管理学院新金融中心REITs课题组周三发布中国房地产投资信托基金白皮书称，建议加快推进中国不动产投资信托基金（REITs）公募试点，考虑到资产证券化制度规则已经较为成熟，不动产支持证券（ABS）将成为REITs的投资标的的自然选择，从而形成了“公募基金+ABS”模式。这一模式充分利用了现有的制度框架，具有可操作性。

北大光华管理学院金融学教授张峥指出，REITs是金融服务供给侧改革的重要抓手，可为PPP及基础设施投资提供可行大金融战略，并有利于降低房地产市场杠杆，缓解行业风险，并在“大资管”时代提供高质量、成熟的金融产品，为居民财产性收入提供大利资产。

“我们认为，应尽快推出相关法律法规以及业务指引，正式启动并大力推进我国不动产投资信托基金公募试点。”北大光华管理学院发布中国REITs白皮书新闻稿指出。

新闻稿并指出， 中国REITs的监管和税收制度不健全，在政策层面上阻碍了REITs市场的发展，白皮书并建议，按照税收中性原则，相关部门应进一步沟通相关税收政策，对于按照公募REITs试点，免除相应税负。

此外，加强ABS监管与市场建设，应该与公募REITs试点同步协调进行。

新闻稿还提到，公租房等政府公共资产都可以通过REITs实现证券化，这不仅能在一定程度上解决保障性住房资金难题，还为其他公共资产的REITs化提供了参考经验。

中国还没有建立起明确的REITs制度，但国内的监管部门和各市场主体在房地产证券化方面的探索却一直没有停止过，并在现有金融监管法律框架下推出了一批在功能上与海外成熟市场REITs产品具有一定相似性的“类REITs”产品。

2014年，中信启航专项资产管理计划作为REITs试点产品正式成立，是国内首个交易所上市的REITs项目。2015年7月，“鹏华前海万科REITs”成功发行，首次使用公募基金作为发行载体，在“类REITs”产品的流动性上实现了一次突破。

不动产投资信托基金（Real Estate Investment Trusts，即REITs）是实现不动产证券化的重要手段，是一种通过发行收益凭证汇集多数投资者的资金，交由专门投资机构进行房地产投资经营管理，并将投资综合收益，按比例分配给投资者的一种信托基金。

REITs于1960年发源于美国。根据投资对象的不同，REITs可以分为权益型、抵押型和混合型三种类型，迄今在美国合计已有近万亿美元的规模。（完）