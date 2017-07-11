鹏欣资源重组预案遭上证所问询 价格公允性及储量等需答复

路透上海7月11日 - 在6月底公布并购南非一金矿的重组预案后，中国鹏欣资源(600490.SS) 周一晚间收到上证所的问询函，要求上市公司对交易价格的公允性、标的资产资源储量评估、标的矿产的资质及复产等多个问题进行答复。

鹏欣资源拟以发行股份及支付现金的方式，作价19.09亿元人民币向实际控制人姜照柏及其一致行动人姜雷购买其合计持有宁波天弘100%股权，进而间接取得China African Precious Metals (Proprietary) Limited(CAPM)的控制权，CAPM的核心资产为南非Orkney Gold Mine(奥尼金矿)矿业权。公司同时拟募集不超过15.09亿元配套资金。

根据预案，奥尼金矿矿业权评估结果为26.08亿元，目前该矿处于停产状态，预计生产建设投资金额为36.68亿元。上证所问询函要求鹏欣资源说明，评估中是否已扣除该部分生产建设成本，并说明在大量生产建设工作尚未完成的时点，将该资产注入上市公司的必要性及合理性。

另外，问询函要求披露姜照柏在2011年通过拍卖取得奥尼金矿的具体过程及对价情况，补充披露本次交易作价的公允性，并说明是否存在利益输送情况。

问询函还要鹏欣资源补充披露有关奥尼金矿的资源储量数据，及预案中出具截止2015年12月储量报告的Minxcon的资质和可信度。

问询函要求公司结合奥尼金矿的能够开采的矿区数量及储量等情况，补充披露有望最早复产的6、7号矿区占比情况，及恢复生产能力后预计产出情况，并说明其他矿区预计复产时间，及对业绩承诺完成情况的影响。

鹏欣资源自2月下旬开始持续停牌，筹划重组事项，停牌前收报7.91元。虽然公司近日已公布重组预案，但上证所需对重组材料事后审核，公司股票继续停牌。（完）