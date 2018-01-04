中国人社部官员称养老金委托投资将添四省区 投资额可增约1,500亿

路透上海1月4日 - 中国人力资源和社会保障部社会保险基金监管局副局长汤晓莉表示，目前已有九省与全国社保基金理事会签订委托投资合同，西藏、甘肃、浙江、江苏也打算委托投资运营，预计可增加投资金额约1,500亿元人民币。

据证券时报周四报导，目前九省基本养老金的委托投资金额约4,300亿元。汤晓莉认为，目前委托投资的数额跟4万亿元的养老保险基金总余额相比还是较少，而国家养老保险基金投资运营要达到万亿级也还有一定差距。这需要借助行政手段来推动各个省进行养老保险基金投资运营，也需要借助精算手段助力于中国养老保险制度改革。

2015年，国务院发布了基本养老保险基金投资管理办法，2016年国家基本养老保险基金开始投资运营。

汤晓莉透露，2017年是委托投资的第一年，社保基金理事会采取了审慎的投资原则，并没有大量投资股票市场，这种情况之下，从目前的财务报告来看，全年能达到5%的收益率。

中国社会科学院世界社保研究中心周三发布《中国养老金精算报告2018~2022》。报告认为，近年来，在人口老龄化加速、经济新常态发展以及供给侧结构性改革要求降成本等多种因素合力作用下，养老保险基金会出现收入增速放缓、支出增速加快、部分地区基金面临耗尽风险等问题。

报告预测，2018年全国城镇企业职工基本养老保险每五个人就有一个人不缴费，而到2022年则几乎变成每四个人就有一个人不缴费；2018年全国超过两个缴费者来赡养一个退休者，到2022年则不到两个缴费者需要赡养一个退休者。（完）