百事可乐预订100辆特斯拉Semi电动卡车

路透西雅图12月12日 - 一位公司方高管周二称，百事可乐(PEP.N)已向特斯拉(TSLA.O)预订100辆Semi电动卡车，是该车型迄今已知的最大订单。百事可乐希望藉此降低燃料成本及车队的碳排放。

特斯拉一直试图让卡车界相信，该公司有能力打造出续航范围和运载能力优异、又可负担得起的电动大卡车，能与成本相对偏低、且已历经长时间考验的柴油卡车一较高下。

初期订单反映出市场对商用电动车辆未来将做何发展的不确定性。根据行业经济研究公司FTR，北美每年制造约26万辆的重型Class-8卡车。

在百事可乐之前，已有逾12家企业向特斯拉订购。其中包括零售业巨擘沃尔玛(WMT.N)、车队运营商J.B. Hunt Transport Services Inc (JBHT.O)、食品服务销售商Sysco Corp (SYY.N)等。根据路透统计，特斯拉卡车目前累计的预订数量为267辆。

百事可乐旗下Frito-Lay的北美供应链高级主管Mike O‘Connell说，百事可乐正在分析北美地区最适合特斯拉卡车的路线，且预计将广泛运用在装运零食等较轻的产品，或者运送较重饮料的较短程路线。

特斯拉未立即回覆置评请求。

特斯拉在上月让Semi公开亮相，并预计在2019年之前开始生产Semi卡车。(完)