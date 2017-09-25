金价上涨 因地缘政治风险推动避险买盘

路透纽约/伦敦9月25日 - 黄金价格周一上涨，逆转稍早的跌势，因地缘政治风险推动避险买盘。

黄金攀升1%，因朝鲜和美国的紧张关系不断升级、德国总理默克尔未能在周日大选中得到压倒性的胜利。

朝鲜外务相李勇浩称，美国总统特朗普已对朝鲜宣战，该国保留在其领空外击落美国战略轰炸机等应对举措的权力。

德国总理默克尔在周日大选中赢得第四个任期，但须组建联合政府。

美国和朝鲜紧张关系将“令(投资者)转换资产。他们将从美国股市等较高风险资产，转投黄金，白银和美国公债等避险资产，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。

1848 GMT，现货金升0.85%，报每盎司1,308.06美元，稍早下跌，因德国选举结果打压欧元。

美国12月期金收高14美元，或1.08%，报每盎司1,311.50美元。

欧元兑美元下滑，南欧公债遭抛售，此前德国选举结果引发外界担忧德国将出现对欧元区更为强硬的立场。

黄金近期承压回落，因预期美联储今年再次升息，并开始缩减所持4.5万亿美元资产负债表。

尽管金价在较低水准，但主要亚洲市场的实货黄金需求仍然疲弱，因消费者等待价格进一步下跌。

现货银升0.93%，报17.108美元，上周周线下跌超过3.5%，为7月初来最大单周跌幅。

现货铂金涨0.90%，报每盎司938.90美元，此前触及7月底来最低。现货钯金跌0.61%，报每盎司910.90美元。(完)