金价从一周低位回升 因美元下跌

路透纽约/伦敦11月14日 - 金价周二小幅上涨，因美元下跌，股市疲弱，扶助黄金从早盘触及的一周低位回升，交易员称，美国税改议案的不确定刺激了一些避险黄金买盘。

美元兑一篮子货币下跌。美元走低令黄金对其它货币持有者来说更便宜。

1850 GMT，现货金涨0.34%，报每盎司1,281.94美元，从稍早触及的一周低位1,270.56美元反弹。美国12月期金收高4美元，或0.3%，报每盎司1,282.90美元。

“股市整体疲弱，投资更加多元化，资金进入黄金等避险资产，”RJO Futures高级市场策略师Dan Hussey称，金价短期目标是1,350美元。

美国股市走低，因通用电气连续第二天大跌，油价疲弱也拖累能源股下挫。

对共和党减税议案和经济应对进一步升息能力的担忧，打击了对风险资产的兴致，提振了黄金作为避险资产的吸引力，交易员称。

美国商品期货交易委员会数据显示，在截至11月7日当周，对冲基金和货币经理增持COMEX黄金多头头寸，增加7,027口，至173,562口。

这是投机客八周来首次增持COMEX黄金多头头寸。

其它贵金属，现货银涨0.1%，报每盎司17.05美元，现货铂金跌0.5%，报927美元，现货钯金跌0.48%，报985美元，从稍早触及的两周低位974.97美元回升。(完)