路透基点：私募公司Permira敲定2.8亿美元五年期再融资贷款--TRLPC

路透6月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，私募股权公司 Permira敲定一笔2.8亿美元五年期再融资贷款，部分用来支持2012年香港 亚洲广播卫星(ABS)购买三颗卫星。 Goldman Sachs Lending Partners、汇丰和荷兰安智银行(ING)担任 牵头行兼簿记行和承销行。该贷款案在一般联贷阶段吸引到11家银行参加 ，其中包括Chesham Investment、新加坡主权财富基金新加坡政府投资有 限公司(Government of Singapore Investment Corp)旗下一个部门均承 贷。 此次再融资分为2.5亿美元定期贷款和3,000万美元循环信贷。利率加 码与杠杆挂钩：4倍或以上为425基点；3.51-4.00倍为400基点；3.01-3. 5 0倍为375基点；3倍或以下为350个基点。 这笔贷款收益按承贷规模不同取得不同的收益，最高综合收益为473. 69个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点，并有 适用利率的30%的承贷费。 ABS的控股公司Kingsbridge Ltd为借款方。 2.5亿美元定期贷款用来为ABS在2012年11月从美国进出口银行获得的 4.71亿美元融资、从汇丰获得的1,000万美元循环信贷和信用证、从百慕 大汇丰获得的2,500万美元定期贷款做再融资。 3,000万美元循环信贷用于一般企业用途。但从新加坡政府投资有限 公司获得的1.6亿美元次级贷款也将用来为现有债务再融资。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)