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路透基点：私募公司Permira敲定2.8亿美元五年期再融资贷款--TRLPC
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2017年6月12日 / 凌晨4点54分 / 2 个月前

路透基点：私募公司Permira敲定2.8亿美元五年期再融资贷款--TRLPC

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透6月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，私募股权公司
Permira敲定一笔2.8亿美元五年期再融资贷款，部分用来支持2012年香港
亚洲广播卫星(ABS)购买三颗卫星。
    
    Goldman Sachs Lending Partners、汇丰和荷兰安智银行(ING)担任
牵头行兼簿记行和承销行。该贷款案在一般联贷阶段吸引到11家银行参加
，其中包括Chesham Investment、新加坡主权财富基金新加坡政府投资有
限公司(Government of Singapore Investment Corp)旗下一个部门均承
贷。
    
    此次再融资分为2.5亿美元定期贷款和3,000万美元循环信贷。利率加
 码与杠杆挂钩：4倍或以上为425基点；3.51-4.00倍为400基点；3.01-3.
5 0倍为375基点；3倍或以下为350个基点。
    
    这笔贷款收益按承贷规模不同取得不同的收益，最高综合收益为473.
69个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点，并有
适用利率的30%的承贷费。
    
    ABS的控股公司Kingsbridge Ltd为借款方。
    
    2.5亿美元定期贷款用来为ABS在2012年11月从美国进出口银行获得的
4.71亿美元融资、从汇丰获得的1,000万美元循环信贷和信用证、从百慕
大汇丰获得的2,500万美元定期贷款做再融资。
    
    3,000万美元循环信贷用于一般企业用途。但从新加坡政府投资有限
公司获得的1.6亿美元次级贷款也将用来为现有债务再融资。(完) (编译 李爽  审校 孙茉莉)

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