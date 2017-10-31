中石油第三季净利增近3倍 惟销售板块获利大减因竞争加剧

路透香港10月31日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)第三季净利同比大增3倍，惟销售板块获利大减，反映内地市场竞争加剧，且情况令人担忧。

中石油H股周二盘初曾涨1.2%至5.15港元，其后升幅收窄。本地时间11:19，该股持平于5.09港元；大市恒生指数.HSI则跌0.14%。

据周一晚间公告，按国际会计准则，中石油于2017年7-9月净利为46.9亿元人民币，上年同期则为12亿元；今年1-9月净利则按年增长903%至173.66亿元。

根据汤森路透SmartEstimate预测，中石油于2017年度净利为290.73亿元，较2016年度78.57亿元增长270%。而首三季净利相当于市场预测大约六成。

投行瑞信今早的报告称，中石油第三季业绩令人失望，净利按季下降33%，也是“三桶油”之中最差。

该行分析师Horace Tse在其报告中指出，“与中石化相似，最大的负面惊喜的是营销板块，但中石油第三季营销板块经营溢利大跌98%至仅仅收支平衡，反映零售价格战愈演愈烈，且比预期更为广泛，似乎两大石油巨头暂时没有解决办法。”

按路透的计算，中石油第三季度销售板块经营溢利为5,200万元，第二季则为27.6亿元。中石化第三季度营销及分销板块的经营收益为69.16亿元，较第二季74.05亿元下降7%。

中石化于今年前三季度净利同比增长31%至394.04亿元，与瑞信预期一致。中石化同时公布，将今年全年资本开支下调11%，由1,102亿元削至985亿元。

中石油的业绩报告显示，今年前三季度的油气当量产量为10.834亿桶，按年下降1.6%；平均实现原油价升36%至48.76美元/桶，平均实现气价亦升9%至5.07美元/千立方英尺。得益于原油价格上升及加强成本费用管控等因素，期内勘探与生产板块实现经营利润109.83亿元，上年同期则为亏损39.49亿元。

炼油与化工因合理调降生产柴汽比，前三季实现经营利润277.32亿元，同比下降19%；销售业务面对国内成品油市场供需宽松、竞争激烈的不利形势，经营利润57.34亿元按年下降16%。

前三季度天然气与管道业务实现经营利润180.45亿元按年升1%，其中，销售进口天然气及液化天然气(LNG)净亏损169.9亿元，比上年同期增亏64.2亿元。

中石油表示，预计第四季度全球石油市场基本平衡，国际油价将继续维持区间震荡态势，2017年度全年净利同比将大幅增长。（完）

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