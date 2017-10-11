辉瑞考虑出售消费者保健业务 价值约150亿美元

路透10月10日 - 美国药企辉瑞(PFE.N)周二表示，正在考虑出售或剥离旗下消费者保健业务，有可能把该囊括头痛药和唇膏的业务出手，价值约150亿美元，这将改变行业格局。

与此同时，德国默克集团(Merck KGaA)(MRCG.DE)也在考虑是否剥离包括七海维生素等品牌的非处方药产品业务，该业务可能价值约45亿美元。

辉瑞消费者保健业务2016年营收约为34亿美元，其中包括止痛药Advil和唇膏Chapstick。

业内专家称，该业务价值可能是营收的四倍，即潜在价值略低于140亿美元，不过两位医疗保健业的银行人士称，辉瑞计划售价至少150亿美元。

知情人士说，瑞士食品巨擘雀巢(Nestle)(NESN.S)可能是有兴趣的买家之一。另外，还有非处方药制造商及私募股权投资公司也有兴趣。

辉瑞股价周二几近持平。该公司称将在2018年决定其消费者产品部门的未来。路透去年11月率先报导了辉瑞考虑剥离该项业务。

其他对辉瑞这项资产有兴趣的消费者保健产品业者可能包括：英国利洁时 (RB.L)、宝洁(宝硷,P&G) (PG.N)、葛兰素史克(GSK.L)、强生(Johnson & Johnson) (JNJ.N)和雅培 (ABT.N)。

另一位知情人士说，辉瑞预计有越来越广泛的买家感兴趣。

拜耳(BAYGn.DE)和赛诺菲安万特(SASY.PA)虽然在消费者保健产品领域也有一席之地，但这两家公司较不可能参与竞购，因为他们正在分别忙于吸收孟山都(Monsanto)(MON.N) (MON.N)和百灵佳的消费者产品业务。(完)