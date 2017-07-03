大型药企瞄上人工智能 葛兰素史克达成4300万美元交易

路透伦敦7月2日 - 全球领先的制药企业纷纷把目光投向人工智能(AI)，期望借此改善需要碰运气的新药开发业务。葛兰素史克(GlaxoSmithKline) (GSK.L)在周日宣布在该领域达成一项价值4,300万美元的新交易。

包括默克(MRK.N)、强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N) (JNJ.N)和赛诺菲安万特(SASY.PA)等其他制药巨擘也在开发人工智能的潜力，以帮助药物开发程序变得更加顺畅。

这些制药商希望借助现代化的超级计算机和机器学习系统，来预测药物中的各种分子将如何表现，以及这些药物成功的机率有多大，从而不用为那些不必要的测试花费时间和金钱。

人工智能系统已经在其他高科技领域发挥了核心作用，例如无人驾驶汽车和面部识别软件的开发。

“许多大型制药公司开始意识到这个途径的潜力，以及它能多么有助于增进效率，”Exscientia执行长Andrew Hopkins说。该公司宣布与葛兰素史克结成新的合作关系。

他说Exscientia的AI系统只需相当于传统方法四分之一的时间和成本即可完成新药候选。

Exscientia也在5月与赛诺菲签署了协议。在美欧有越来越多初创企业把AI应用在药物研究上，除了Exscientia，这么做的美国公司还有Berg、Numerate、twoXAR和Atomwise。英国则有BenevolentAI等。

“在药企眼中，这些公司是可与之结盟的数字生化(数位生化)技术公司，对于充实药品研发产品线有所助益，”伦敦Silicon Valley Bank的生命科学主管Nooman Haque说。

“如果这项技术真能印证自身价值，你或许会开始看到药企展开并购，这些AI引擎将更加紧密地整合至医药研发之中。”(完)