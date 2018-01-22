《独家新闻》Philadelphia Energy Solutions将诉请破产--备忘录

路透1月21日 - 根据路透看到的一份内部备忘录，美国东海岸最大炼油园区的母公司Philadelphia Energy Solutions LLC周日向员工宣布，公司计画依照破产法第11章(Chapter 11)申请破产重组。

六年前私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group) CG.O>及Energy Transfer Partners LP旗下的Sunoco Inc出手解决Philadelphia Energy Solutions的财务困难，当时的交易获得税负减免及补助的支持，使得数以千计的工作岗位得以保住。

根据备忘录内容，在与债权人达成一项协议之后，该公司已经取得2.60亿美元的新融资，公司并称预期诉请破产将不会对员工造成即时影响；该备忘录已经获得Philadelphia Energy Solutions一名发言人证实，但她拒绝进一步置评。

Philadelphia Energy Solutions旗下拥有两座炼厂，分别是Girard Point及Point Breeze，每日能加工大约33.5万桶原油，来生产汽油、航煤及柴油等产品。该公司聘用约1,100名员工。(完) (编译 张明钧; 审校 许娜)