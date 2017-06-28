焦点：费城联储总裁支持美联储今年再升息一次 但承认通胀疲弱

路透伦敦6月27日 - 美国费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，鉴于近期通胀疲弱可能是暂时现象，美国联邦储备委员会(美联储，FED)计划今年再加息一次是合理之举，同时他预计通胀需要更长时间才能升至美联储的目标水准。

哈克的言论凸显出美联储对近两个月意外疲软的通胀数据所持的静观态度。之前通胀疲弱使得美联储偏好的通胀指标降至1.5%。哈克属于中间派的联储利率决策者。

“我仍认为我们所处的道路正确，”哈克在为伦敦一场活动准备的讲话中表示。“关于通胀，我认为给物价造成下行压力的一些因素是暂时的。”

但哈克对这个问题还是有所回避，他将预期通胀升至2%目标的时间框架推迟至2018年初。他此前预期实现通胀目标的时间为2017年末。哈克今年在美联储货币政策委员会具有投票权。

“我仍支持持续逐步退出宽松举措，”哈克表示。“我依然认为2017年再升息一次是合适之举。”

哈克还表示，如果通胀率继续下降，美联储可能必须重新思考其升息计划。

“我的预估是，今年停止(债券收益)再投资，并且可能再升息一次，但如果我们开始看到通胀情况继续恶化...那么我会重新考虑。我们必须对这种可能持开放态度，”他说。

“但重申一下，我并不希望把几个月当成长期趋势。我们将关注形势如何发展--通胀的动态分析很复杂，我认为，在美国背景下没有任何人完全明白，”他补充称。

“整体而言全球经济增长更加强劲，我们开始看到一些迹象，这或许支持通胀率上升而非下降，但同时我们看到数据比较疲弱。”

“适宜的政策立场是密切关注局势如何发展，而不是对目前政策做出长期承诺，”哈克表示。

哈克也表示，美联储进一步升息25个基点，货币政策也仍将“宽松”。

“这并非大幅紧缩，而是相当渐进的。我认为这是适当的，”他补充道。

此外，哈克指出，美元走势并非美联储眼下的主要顾虑。

“目前这个时间点，美元在我担忧的风险清单中的排名并不高，”哈克尔在伦敦一项活动中表示。他目前在美国联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权。

“我们必须继续观察美元走势，但我认为眼下这并不是一个很大的问题，”他表示。

他还称，美元是美联储观察货币政策传递情况的基本渠道之一。年初迄今，美元已下跌逾5.5%。

去年特朗普当选美国总统后，美元兑一篮子其他主要货币大幅升值，引发可能对出口商构成负面影响的疑虑，但此后美元便回到大选前的水平。(完)