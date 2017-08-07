菲律宾总统杜特尔特大兴土木强化基础建设 对披索构成重伤害

路透马尼拉8月6日 - 菲律宾建筑公司Teravera Corp正计划筹措一年来的第四笔美元贷款，此前该公司已经借入约250万美元，从中国、韩国及日本买进数十辆挖掘机、压路机及自动倾卸卡车。

Teravera是本地数百家建筑业者的缩影，这些业者带动资本财进口大增，导致菲律宾经常帐从盈余转为赤字，并带动菲律宾披索兑美元在上月跌至11年低点。

在区域货币如泰铢及马币(林吉特)处在数年高点附近之际，菲律宾披索贬值特别引人注目，不过这主要是因为经济增速名列全球前茅的菲律宾正处于建筑热潮之中。

除了民间建筑之外，Teravera等公司深信将取得更多政府合约，协助升级道路、铁路、港口及机场等基础建设；破烂的基础建设一直给经济扯后腿。

“我们已经见到政府的项目清单，且他们将提前进行招标，这正是我们采购设备的原因，”Teravera副总裁Aldrin Cabrera表示。

他说，公司有信心能在今年稍晚取得延宕已久的吕宋岛四车道收费公路项目的分包合约，因该公司是当地最大业者之一。

改变局面的人是一年多前上任的菲律宾总统杜特尔特，他决定所有项目完全由政府出资，他的经济顾问们称这么做可简化程序。这位倍受争议的总统表示在他六年任期内，计划将1,800亿美元投入“建设、建设、建设”的基建工程。

杜特尔特已批准为价值160亿美元的21个项目进行招标，其中包括翻修马尼拉破旧不堪的机场以及菲律宾棉兰老岛(民答那峨岛)的一段铁路线。其他项目包括港口、道路、铁路联络线及灌溉设施的更新升级。

为了满足现有和预期中的需求上升，今年前五个月资本财的进口，主要是基建相关资本财的进口较上年同期增长逾7%至121亿美元。菲律宾预计今年经常帐将录得赤字6亿美元，若果真如此，将是15年来的首次。

菲律宾披索是今年迄今表现最差的亚洲货币，兑美元上月触及近51的纪录低位。上周五菲律宾市场收盘时，菲律宾披索兑美元报50.16，今年至今累计跌0.9%。

菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo称，该国每月有20亿美元汇回资金，披索贬值有助于提升这些菲律宾人的购买力；较长期来说，弱势披索将改善出口需求。

但外国投资者更加谨慎。

外包合同及数百万计在海外工作的菲律宾人，每年约回流国内约400亿美元，近期来说，意味着贸易逆差已被弥补。但ING资深分析师JoeyCuyegkeng称，两年后这些流入资金或将仅能勉强弥补逆差而已。(完)