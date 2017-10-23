飞利浦第三季营收增长4% 受中国市场电动牙刷需求旺盛带动

路透阿姆斯特丹10月23日 - 荷兰健康科技公司飞利浦(PHG.AS)周一称，受中国市场电动牙刷需求旺盛带动，该公司第三季营收增长4%，有望实现全年目标。

飞利浦中国业务营收录得双位数增幅，弥补了北美业务营收持平和西欧业务营收下滑6%的影响。该公司去年剥离了照明业务，以便把重心放在医疗设备和保健产品业务上。

“该季中国业务表现格外强劲，”执行长范豪顿(Frans van Houten)对记者称。他还专门指出，电动牙刷需求旺盛，加上中国私人保健行业的兴起，是推动当前及今后业务成长的动力。

“我们对我们在中国的机遇持非常乐观的看法，”范豪顿称。“我们的牙刷继续热卖，私立医院的成长降低了政府青睐国内供应商带来的风险。”

飞利浦7-9月期间总营收为41亿欧元，核心获利增长12%至5.32亿欧元(6.26亿美元)。

**协作性护理业务表现出彩**

整体而言，该公司主要部门的销售增速放缓，也就是销售消费产品的部门，包括牙刷以及手术中使用的扫描设备和成像工具等高端医疗设备。

而协作性护理和信息业务是比较明显的例外，销售增长继第二季停滞后已升至8%。这业务提供患者监护系统以及医院用来收集和分析数据的软件。

执行长范豪顿表示，第三季总体销售增长将飞利浦扶上实现全年目标的正轨。“今年以来我们已经实现4%的平均增速，而且我们相信第四季会有更强劲的表现，这会让我们轻松实现2017年增长4-6%的目标。”

第三季经调整息税及摊销前利润(EBITA)符合分析师预期，但销售增长率不及路透调查中分析师4.5%的预估值。

0812GMT，飞利浦股价跌0.3%至35.30欧元。(完)