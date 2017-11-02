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焦点：皮卡与SUV热销带动美国10月新车销售 全年销量料小幅下滑
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2017年11月2日 / 凌晨12点54分 / 1 天前

焦点：皮卡与SUV热销带动美国10月新车销售 全年销量料小幅下滑

2 分钟阅读

路透底特律11月1日 - 主要汽车厂商周三公布的美国新车销量数据喜忧参半，不过美国民众对皮卡和运动型车(运动休旅车，SUV)仍青睐有加，这些利润率更高、体形更大的车型比轿车更畅销。

资料图片：2016年1月，美国底特律，车展上的福特皮卡。REUTERS/Mark Blinch

汽车行业刊物WardsAuto公布，美国10月轻型车辆经季节调整的销量年率(SAAR)高达1,800万辆。

不过咨询机构A.T. Kearney汽车业务合伙人Doug Mehl说，在经历过长久的繁荣期后，汽车制造商仍未准备好迎接2017年全年销量料将出现的小幅下滑，几乎未采取什么措施限制产量。

通用汽车(GM.N)公布10月销量下滑2.2%，面向消费者的销量减少6.6%。不过利润率较高的皮卡、SUV和跨界车销量均有上升。

通用汽车的库存略有下降。该公司第三季通过大幅减产等措施消化过多库存，但曾表示10月库存可能增加。

“我们以良好势头进入第四季，归功于美国经济强健以及皮卡与跨界车热销，”通用汽车美国销售部门副总裁Kurt McNeil说。

该公司将消费者折扣优惠占平均交易价格的比重从第三季的13.7%小幅调降至13.5%。

行业专家认为，消费者折扣幅度超过平均交易价格的10%是不健康的，因为这会侵蚀转售价值，从长期看也无法持续。

咨询公司J.D. Power和LMC上周表示，根据10月初步销售数字，在过去16个月中，有15个月的销售折扣力度超过10%。

**好坏不一**

美国汽车行业2016年公布1,755万辆的创纪录销量。9月新车销量增长，因受飓风袭击地区的消费者更换损毁的车辆。

2017年全年销量预计将略低于2016年。

福特汽车(F.N)称，10月汽车销量增长6.2%，主要受高价F系列皮卡销售跳增15.9%推动。强劲的需求使F系列均价较去年10月高了4,000美元至47,300美元。

高利润的皮卡是扶助福特汽车第三季业绩强劲的主因。

福特汽车美国销售负责人Mark LaNeve称，升级版的F系列“确实取得亮眼的成功”，他并表示此市场将保持“竞争性”进入2018年。

福特汽车10月份利润较低的车队车款销售(批量销售)增长14.6%。

丰田汽车(7203.T)10月销量增长5.2%，因皮卡和SUV销售强劲，抵消了房车销量下滑12.7%和Lexus豪华房车销量下降27.9%的影响。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)公布当月销量下滑13%。面对消费者的销量减少4%，而批量销售锐减43%，这与该公司削减利润较低的批量销售的策略相一致。

菲亚特克莱斯勒力推利润更高的SUV和皮卡销售，这帮助提振其北美地区利润率在第三季达到8%。

日产汽车(7201.T)10月美国销量增加8.4%，得益于皮卡、SUV和跨界休旅车的销量大幅增长12.9%。

但日产旗下豪车品牌英菲尼迪销量下降8.1%，因豪车车型销量减少16.2%。

日产美国销售总裁Judy Wheeler表示，今年最后两个月将面临严酷的竞争环境。

而本田汽车(7267.T)与整体趋势相反，轿车销量增长6.3%抵消了SUV销量减少3.9%的影响，使得整体销量增加近1%。

通用汽车股价周三收高0.3%报43.13美元，福特汽车收高0.7%报12.35美元。菲亚特克莱斯勒的美国股票上涨1.3%至17.58美元。(完)

编译 徐文焰/张若琪/王兴亚；审校 张荻/李婷仪

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