香港与全球股市进入整固阶段 增持金融及能源股--百达

路透香港12月11日 - 百达资产管理周一称，香港与全球股市于近两周出现整固，长期而言是健康的发展，因此在策略收益部署上对科技与硬件股份先行获利，并增持金融及能源股，以抵御年底市场整固与季节性因素影响。

百达资产管理国际多元资产部门高级投资经理黄思远及Shaniel Ramjee联合撰写的评论指出，香港与全球股市于近两周出现整固，能防止市场过度泡沫化，长期而言是健康的发展；相比债券更看好股票，因全球宏观经济周期持续向好，大部分地区增长动力甚至呈现升温。

展望未来，全球资金流动性情况值得关注，特别是中国收紧银根及去杠杆化过程，并预期美国本周加息25个基点，明年加息最多三次，而欧洲央行和英国央行本周料宣布维持利率不变。与此同时，中东与北韩的地缘政治不确定性恐有升温趋势。

策略收益部署方面，建议有序地分段获利，此策略将持续至年底，以抵御市场这整固阶段。在这前提下，百达建立能抵御波动的持仓，并购入可换股债券。

在股票配置部分，百达对长期增长主题中的科技与硬件股份先行获利，因认为两者会受年底市场整固与季节性因素影响。但由于仍然看好这些板块，该行会静待时机进行吸纳。

同时，百达增持金融及能源股，两者目前表现落后，且投资者于旧经济相关板块的配置比例仍低。该行认为，全球经济增长与利率上升将惠及银行股。在中国，政府努力将贷款导回正规金融体系之下内地银行可望能从中受惠；在美国，税改与法规正常化亦可望利好当地银行。

至于矿业与能源企业因现金流良好，具备提升股息的潜力，同时亦能为通胀升温与地缘政治不稳提供对冲功能。（完）