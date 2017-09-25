短期从亚洲股市少量获利并将转投较落后的欧洲和日本--百达资管

路透香港9月25日 - 百达资产管理周一称，未来3-6个月美元跌势减慢甚至可能出现反弹，短期将从亚洲股市少量获利，并将资金转投到相对落后的欧洲和日本。

百达资产管理国际多元资产投资团队高级基金经理Shaniel Ramjee在记者会上称，预计未来3-6个月美元跌势减慢甚至出现反弹，对新兴市场造成不利，惟该行对于美元长期看跌的观点不变，明年美元料会再度转弱，并利好新兴市场资产表现。

“我们认为美联储明年加息三次的预期过于进取，只要少加一次，美元便会继续贬值。”他说，“另一方面，欧元区经济向好为欧元增添升值压力，但同时令美元受压。”

他并称，短期会减持亚洲股票，比例至少5%，并将获利所得资金转投欧洲和日本。该行偏好欧洲两大投资主题即银行和医护，并认为日圆贬值有助提振企业盈利表现。

百达继续看好中国，认为政府对经济有更好的掌控，使得中国市场的投资风险减退，股市没有过多的泡沫，且汽车等消费增长对经济起到提振作用。

百达高级基金经理黄思远称，中国的内房股和科技股面对较大获利回吐压力，因个别股份由年初至今的累计升幅以倍数计。

“投资者不是担心内房股的债务水平，而是今年以来超于预期的销售表现难以持续下去，多个城市刚出台新一轮调控反映中国的房地产政策不会放松，因而触发投资者获利。”他说。

他并称，该行偏好科技龙头股和不良贷款情况有所改善的银行股，并认为港股（包括中资股）未来两至三年盈利增长10-15%，已重回增长周期，因此认为即使已累积一定升幅，估值依然不算昂贵。（完）