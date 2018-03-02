独家：PIMCO经济学家克拉里达为FED副主席最热门人选--消息

路透纽约3月1日 - 根据两名熟知事况的消息人士指出，太平洋投资管理公司(PIMCO)经济学家克拉里达(Richard Clarida)已经成为美国联邦储备委员会(FED/美联储)副主席的最热门人选。

白宫已经与克拉里达面谈，他被共和党人士视为是安全牌，而过去几个月至少还有其他三名可能出线人选。克拉里达现年60岁，近几周一直有传言他是热门人选之一，但在进行多场面谈之后，这是他成为最热门人选的最明确讯号。

其中一名消息人士在论及克拉里达时表示，”他居于领先地位。”克拉里达除了任职于PIMCO之外，同时也在哥伦比亚大学经济学系任教，先前还曾在前美国总统小布什(George W. Bush)任内担任财政部助理部长。

克拉里达在PIMCO担任执行董事以及分析货币政策，他在意识形态上可能与走中间路线的美联储主席鲍威尔站在同一阵线。他先前曾指出，美联储升息幅度或许无法像过去景气循环一样那么大，但他同时也在12月警告称，投资人可能对于通胀走高的威胁”稍稍过于松懈”。

当特朗普去年11月提名鲍威尔担任美联储主席时，克拉里达曾对此表示乐观其成。

克拉里达当时在PIMCO的例行博客文章中写道，”我们认为选择鲍威尔担任美联储主席是智慧的抉择...他可能延续叶伦的货币政策架构，缓步渐进地让政策利率正常化，在美联储缩减资产负债表上也会有可预测性。”

克拉里达同时指出，鲍威尔可能会支持金融监管的”审慎”调整。

部分媒体报导指出，奥巴马总统2011年原本考虑提名克拉里达担任美联储理事，但最终选择了鲍威尔。(完)