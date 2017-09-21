中国平安推出多项AI+创新服务 计划输出创新技术能力

路透上海9月21日 - 中国综合性金融集团--中国平安(601318.SS)携手旗下专业子公司推动人工智能（AI）等前沿技术的应用，推出多项创新服务。据公司人士透露，未来平安不仅会在旗下公司推广运用新技术，还将像腾讯(0700.HK)和阿里(BABA.N)等科技巨头那样，对外输出创新技术能力。

此次中国平安围绕人脸识别和声纹识别等人工智能技术发布和升级了一系列业务，涉及平安旗下寿险、产险、养老险、银行、信用卡、证券、陆金所等多个专业子公司。例如平安人寿的AI客服和平安好医生的AI医生，均为业内首次推出。

“这次依托AI推出的多项创新服务，希望通过科技让每一个人的出行、家庭、健康、财富管理更便捷，让每一个城市的交通医疗、公共服务、资源配置更加高效。”中国平安(2318.HK)总经理任汇川指出。

据任汇川透露，中国平安近十年来已投入500多亿元人民币用于科技研发，目前科研人员已超过2.2万人，在金融科技和医疗科技等方面已取得不俗的成果。目前平安已拥有超过1,800项技术，在全球金融机构中居前列，其中人脸识别技术在全球居领先地位。

平安科技（深圳）公司首席产品官区海鹰表示，公司主要在人工智能、区块链、云计算及大数据等领域进行业务布局。今年起，公司的部分领先技术能力已开始对外输出，例如人脸识别的外部客户已占四分之一。未来3-5年内，平安科技的外部客户业务量将占到50%左右。

这意味着中国平安未来要与国内互联网巨头，例如腾讯、阿里巴巴、百度(BIDU.O)等人工智能、大数据、云计算等领域同台竞技，共同拓展更多应用场景。

此次平安人寿推出的AI客服，通过人脸、声纹等生物认证技术和大数据匹配，可远程核实客户身份信息，实现在线一次性业务办理的一项服务。

AI医生则涵盖了智能辅助诊疗系统、智能健康硬件等内容，包括在线预诊分诊和问诊、预防保健、健康管理。平安还计划将大量AI技术融入中医诊疗、健康护理等过程。平安好医生已投入30亿元人民币专项资金，用于打造医疗AI产业链和服务链。

另外，平安还利用大数据和人工智能等技术，在智能理财和智能投资顾问等方面亦进行尝试。例如平安银行本次向普通投资者推出的智能投顾服务、平安证券推出的“AI慧炒股”服务、线上私人财富管理平台平安财富宝推出的智能财富管理服务。

陆金所则利用大数据、机器学习等技术手段，让产品评级更具参考价值，投资者评估更加精准，进而提升产品与投资者精准匹配效果。陆金所目前已对121万人、226万笔交易进行风险超配提示、拦截，累计金额超过3,700亿元。（完）