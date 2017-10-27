平安保险首三季净利同比升17.4% 第三季增幅达45.5%

路透香港10月27日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)周五公布，今年首三季净利同比增长17.4%；其中第三季净利同比增45.5%，受惠寿险及健康险业务增长。

前三季度，平保的净利为663.18亿元人民币，去年同期为565.08亿元；若剔除去年上半年普惠重组利润94.97亿元的影响，首三季同比净利增幅为41.1%。7-9月第三季度净利为228.91亿元，去年同期为157.32亿元。

首三季平保的寿险及健康险新业务价值同比增长35.5%，至537.38亿元，已超上年全年规模，主要由于代理人数量快速增长和产能的持续提升。

期内，金融科技业务（包括陆金所、平安好医生以及金融壹账通等经营互联网及金融科技业务）的净利同比大跌91.1%至6.75亿元。公司解释，这主要因去年上半年确认了普惠金融重组交易的净利润94.97亿元。

于第三季度，陆金所的资产管理规模同比增长21.8%至4,762.25亿元；管理贷款余额同比强劲增长141.1%至2,691.93亿元；今年前三季度机构间业务交易规模近4.2万亿元，同比增长29.4%。于9月底，陆金所平台注册用户数3,236万，同比升26.9%。

平保H股今天收高2.23%，报68.75港元；其A股则收升4.1%，报63.93元人民币。（完）

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