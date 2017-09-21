平安旗下科技基金首笔投资投向巴克莱前总裁创立的科技公司

路透上海9月21日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)周四宣布，旗下平安全球领航基金完成首笔投资，投向前巴克莱(BARC.L)行政总裁Anthony Jenkins创立的一家欧洲金融科技公司，双方计划将金融科技服务引入亚洲。

据公司新闻稿，该科技公司名为10x Future Technologies，致力于为银行的后台科技系统提供现代化的整体解决方案。该公司本次完成A轮融资共计3,400万英镑，平安领航基金是最大投资方，美国策略顾问公司Oliver Wyman和另外一家机构投资者也参与了此次投资。

中国平安首席创新执行官、平安全球领航基金的董事长兼CEO罗中恒表示，“鉴于亚洲区内金融行业对领先金融科技服务的强大需求，我们十分期待与10x Future Technologies合作，将其业务带到亚洲。”

10x Future Technologies公司能够将银行目前大量繁复的数据系统整合成一个简洁、适合长期发展的系统平台，有力提升金融服务供应商的营运及客户管理效率，此次融资亦将帮助其进一步扩展其金融服务及科技团队。

目前10x Future Technologies正在为英国维珍理财开发的数字银行，将于2018年正式投入使用，可一站式处理包括信用卡、按揭、贷款、储蓄等各类交易，并提供更切合客户需要的服务。

平安全球领航基金成立于2017年5月，初始规模为10亿美元，致力于跟踪全球金融及医疗健康科技领域的前沿技术及创新发展，进行投资及市场化培育，发掘最佳投资机遇。（完）