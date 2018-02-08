港报社评：发展高球场用地，应有“Plan C”选项--明报2月8日

粉岭高球场用地争议，政府延宕多时，终于向土地供应专责小组提交顾问研究建议，包括局部和全面发展两个方案。政府的私人游乐场地契约政策，过度偏向满足中上阶层。时移世易，市民已不会再接受这种做法，若有人坚持全面保留整个粉岭高球场，未免背逆民情。顾问研究方案为日后公众谘询提供具体讨论基础，惟有关可建住宅数目的估算，与外界看法有一定落差，绿化布局亦未必人人满意。市民有理由相信，可以有更理想的“Plan C”，不应因为顾问建议，局限了发展高球场用地的讨论和选择。

粉岭高球场占地约170公顷，由“香港哥尔夫球会”营运，租约将于2020年届满。根据地契条款，政府只需在完约12个月前、即明年8月前发出通知，就可收回土地。本港土地供应严重短缺，粉岭高球场常被质疑“占地辽阔却只为少数人服务”，近年要求用来建屋的呼声此起彼落，成为社会深层次矛盾的具体反映。

粉岭高球场环境清幽，可以化身一流“市肺”，变成第二个维园，让公众享用，是否一定要用来起楼，可以斟酌，惟坚持原封不动保留整个球场，势必惹来民间反弹。粉岭高球场问题背后折射的民怨，也许有民粹成分，然而在很多市民眼中，政府如何处理粉岭高球场，确实反映当局是否有决心触碰既得利益、敢于要求权贵妥协，象征意义极大。

政府提交的顾问研究方案有二，一是主张局部发展高球场，拨出32公顷用地建屋，提供4600个单位让1.3万人居住，保留余下140公顷高球场用地，举办国际赛事；另一方案则是全面收回高球场用地，重新规划发展，提供1.32万个单位，容纳3.7万人。政府强调，顾问研究仅属技术层面探讨，并非官方建议。

粉岭高球场内有很多具保育价值的古树和历史建筑，用尽每寸土地兴建高密度住宅，既没必要也不应该。有论者声称同等面积土地可以兴建12条屋邨，让30万人居住，未免流于凭空假设。可是政府提交的“全面发展”顾问研究，绝大部分都是低、中密度住宅，绿化地带也未如想像般多。究竟研究是基于什么前设而提出这个布局，外界并不清楚，公众难免觉得有关方案并未善用球场土地，甚至淡化了高球场的发展潜力。市民希望有其他选项，诸如密度较高的全面发展方案，又或绿化范围更大的选项，以便参考讨论。如果只以现有方案作为“全面发展”讨论的基准，有可能误导市民，以为发展高球场“没有效益”。

近年本港高球运动发展不俗，年轻新秀涌现，香港哥尔夫球会也积极栽培，推动高球运动，除了在粉岭高球赛主办国际赛，又致力洗刷“少数会员专享”形象。会方声称，近年已加强开放高球场，每年举行的高球活动，四成由非会员参与，会方为非会员举办200多项活动，又为北区学校学生提供高球训练，云云。问题是高球运动的特殊性质，很难令它“走出小众”，成为像羽毛球或网球般较为普及的运动。就算会方愿意开放更多时段，让非会员入内一展身手，然而每人收费千多元，实非普通市民可以负担；高球运动强调着装标准，例如不得穿牛仔裤入内等，看在很多普罗大众眼里，也容易有“拒人于千里”之感。

市民无意扼杀高球运动生存空间，只是希望体育发展与住屋需求之间，能有合理平衡。政府如果决心让高球会续约，应该公开向社会交代，为何认为小撮高球爱好者，值得继续占用如此大片土地；如果决心收回地皮，便应早点跟高球会说明，同时研究如何将球场发展成为一级“市肺”，不仅开放公众享用，更让市民参与公园管理。

粉岭高球场问题，源于政府的私人游乐场地契约政策。根据已解密的1979年行政局文件，局方表明续批私人游乐场地契约，乃是为了满足中上流阶层和商界需要。过去数十年契约范本条文仅作过有限修订，诸如增加“对外开放”等部分，然而当局开出的最低要求，也不过是每月开放50小时以上。这种纵容特权的殖民地时代政策，有违社会公义，早应改革，关键在于政府是否有决心。

政府检讨私人游乐场地契约政策多时，迟迟未交代结果，就连土地小组讨论粉岭高球场问题，也因为当局拖拉，被迫三度延期讨论，处理问题决心令人怀疑。土地供应问题困扰香港，原因是每个方案必然有得有失，总有人觉得利益受损，又或有违心目中的公义。各方拒绝妥协，解决土地问题只会沦为纸上谈兵。身为既得利益阶层，应该本着体恤民间疾苦精神，先作让步，为促成各方妥协踏出第一步，政府也有责任斡旋施压。如果权贵显要寸步不让，普罗大众也很难妥协。（完）

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