2018年全球铂金市场供应缺口料急剧扩大--WPIC

路透伦敦11月21日 - 世界铂金投资协会(WPIC)周二在最新的铂金季报中称，拜珠宝和工业部门需求复苏以及产量下降所赐，明年全球铂金市场供应缺口将急剧扩大。

资料图片：2014年3月，德国慕尼黑，铂金金条。REUTERS/Michael Dalder

WPIC在报告中称，今年铂金市场供应缺口料为1.5万盎司，明年料将跳升至27.5万盎司。

该协会称，这会令该行业连续第六年出现供应缺口，导致地上库存(above-ground stocks)到明年底时降至160.5万盎司。

“五年来这些库存一直在填补缺口...铂金市场似乎比过去五六年紧张得多，”WPIC研究主管Trevor Raymond称。

铂金价格在2016年曾触及逾七年低点，今年已经累计上涨5%，但仍落后于大涨45%的钯金。钯金价格在9月超过铂金，为2001年以来首见。

WPIC预测，用于汽车催化剂的铂金需求在2017年和2018年均将下滑1%。

该协会还称，2017年整体铂金需求将下降6%至784.5万盎司，明年则会增长2%至803万盎司。

印度市场的双位数增长及中国市场保持稳定，料将推动明年珠宝行业的使用增长3%，为2014年来首次增长。与此同时，石油和玻璃行业的需求回升，料将带动工业使用增长9%。

WPIC称，2017年和2018年铂金产量料将下降1%，其中南非明年的产量因矿场关闭可能下滑2%。该国的供应在总供应中占逾半壁江山。

Raymond称，资本投资多年维持在低位，意味着产出也将维持在低水平。“降势可能持续下去，更重要的是增产能力极低，需要诸多时日产出才能增长。”(完)